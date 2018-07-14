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Американские аналитики прогнозируют рост цены на нефть до $150 за баррель
Неужели «тучные» году вернутся в Россию и опять не нужно будет думать о развитии экономики?..
Аналитики американской компании Sanford C. Bernstein & Co выразили опасение, что цены на нефть могут побить докризисные максимумы и достигнуть $150 за баррель, пишет деловая газета «Золотой Рог».
Об этом сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказался доклад компании. В докладе аналитики пишут, что причиной может стать недальновидность акционеров нефтяных компаний, предпочитающих тратить прибыль на дивиденды и реализацию программ buyback вместо того, чтобы инвестировать ее в добычу и геологоразведку.
Как итог, извлекаемые запасы нефти продолжают сокращаться: по данным Bernstein, с 2000 года они уменьшились на 30%. При этом спрос на нефть продолжает расти, однако доля реинвестирования в отрасли упала до минимума за последние 20 лет. Все это ведет к неизбежному росту цен, которые вполне могут побить рекорд десятилетней давности, считают аналитики.
«Инвесторы, которые призывали руководство компаний ограничить капвложения и вернуть им деньги, пожалеют о недостатке инвестиций в отрасли,— говорится в обзоре Bernstein.— Любой дефицит предложения приведет к суперскачку цен, потенциально намного более сильному, чем рост до $150 за баррель в 2008 году».
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