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Американские аналитики прогнозируют рост цены на нефть до $150 за баррель

14 Июля 2018, 17:42 | В мире

Неужели «тучные» году вернутся в Россию и опять не нужно будет думать о развитии экономики?..

Аналитики американской компании Sanford C. Bernstein & Co выразили опасение, что цены на нефть могут побить докризисные максимумы и достигнуть $150 за баррель, пишет деловая газета «Золотой Рог».

Об этом сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказался доклад компании. В докладе аналитики пишут, что причиной может стать недальновидность акционеров нефтяных компаний, предпочитающих тратить прибыль на дивиденды и реализацию программ buyback вместо того, чтобы инвестировать ее в добычу и геологоразведку.

Как итог, извлекаемые запасы нефти продолжают сокращаться: по данным Bernstein, с 2000 года они уменьшились на 30%. При этом спрос на нефть продолжает расти, однако доля реинвестирования в отрасли упала до минимума за последние 20 лет. Все это ведет к неизбежному росту цен, которые вполне могут побить рекорд десятилетней давности, считают аналитики.

«Инвесторы, которые призывали руководство компаний ограничить капвложения и вернуть им деньги, пожалеют о недостатке инвестиций в отрасли,— говорится в обзоре Bernstein.— Любой дефицит предложения приведет к суперскачку цен, потенциально намного более сильному, чем рост до $150 за баррель в 2008 году».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: валюта  трамп  статистика  рубль  прогноз  Центробанк  евро  нефть  фьючерс  динамика  экономика  brent  акции  доллар  баррель 



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