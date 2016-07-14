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Производитель жёстких дисков Seagate сократит 6,5 тысяч сотрудников

14 Июля 2016, 14:49 | В мире

Seagate планирует сократить около 6,5 тысяч сотрудников к концу 2017 финансового года — это 14% персонала компании. В первую очередь под сокращения попадут производственные объекты Seagate в Малайзии и Китае, а также офисы в США и Великобритании. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на The WSJ, расходы на реструктуризацию составят примерно $164 млн.

В конце июня компания говорила о планах уволить 1,6 тысячи человек, предполагалось, что это позволит экономить около $100 млн ежегодно. После объявления компании об увеличении программы по сокращению акции производителя подорожали на 20% и достигли $29 за штуку.

Также компания представила предварительные прогнозы по четвёртому финансовому кварталу, который завершился 1 июля 2016 года. Выручка Seagate, предположительно, составила $2,6 млрд, в то время как аналитики ожидали $2,3 млрд. Также производитель ожидает рост поставок жёстких дисков. Компания планирует отчитаться об итогах четвёртого квартала 2 августа.

Представитель Seagate объяснил The Wall Street Journal, что, несмотря на улучшения прогнозов по доходам, компания по-прежнему вынуждена сокращать собственные траты с учётом общего экономического положения, влияющего на бизнес производителя.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: seagate  жёсткий диск 






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Комментарии

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