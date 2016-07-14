Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Производитель жёстких дисков Seagate сократит 6,5 тысяч сотрудников
Seagate планирует сократить около 6,5 тысяч сотрудников к концу 2017 финансового года — это 14% персонала компании. В первую очередь под сокращения попадут производственные объекты Seagate в Малайзии и Китае, а также офисы в США и Великобритании. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на The WSJ, расходы на реструктуризацию составят примерно $164 млн.
В конце июня компания говорила о планах уволить 1,6 тысячи человек, предполагалось, что это позволит экономить около $100 млн ежегодно. После объявления компании об увеличении программы по сокращению акции производителя подорожали на 20% и достигли $29 за штуку.
Также компания представила предварительные прогнозы по четвёртому финансовому кварталу, который завершился 1 июля 2016 года. Выручка Seagate, предположительно, составила $2,6 млрд, в то время как аналитики ожидали $2,3 млрд. Также производитель ожидает рост поставок жёстких дисков. Компания планирует отчитаться об итогах четвёртого квартала 2 августа.
Представитель Seagate объяснил The Wall Street Journal, что, несмотря на улучшения прогнозов по доходам, компания по-прежнему вынуждена сокращать собственные траты с учётом общего экономического положения, влияющего на бизнес производителя.
Новости тематики
Новости раздела
- Американские аналитики прогнозируют рост цены на нефть до $150 за баррель
- В КНР создан региональный рисовый бренд
- Харбинская и Уральская таможни обсудили единые правила таможенного администрирования между Китаем и Россией
- WhatsApp получил новую неожиданную функцию
- В сделке Альфа-Банка приняли участие большое количество институциональных инвесторов из Великобритании, Швейцарии, России и азиатских стран
- Власти Китая впервые за 2000 лет отказались от регулирования цен на соль
- "Лабутены" проиграли сланцам
- Google представила первый смартфон под своим брендом
- Новая система авторизации убьет пароли раз и навсегда
- Школьник нашел способ пользоваться мобильным интернетом бесплатно
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Жители побережья оказались вне закона
I’m so glad that I have learned how to trade full time in just 2 weeks. Just Google Superior Trading System I can assure that these guys can take good care of you just like they took care of me.