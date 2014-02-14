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О российском рынке недвижимости эксперты говорили в Турции
Сбербанк провел в Турции конференцию «Инновации рынка недвижимости», участие в которой приняли крупнейшие игроки рынка недвижимости России: более 300 крупнейших компаний (девелоперов и агентств недвижимости) из 50 городов, сообщает пресс-служба Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».
Конференция стала уникальной площадкой на рынке по внедрению инноваций и обмену лучшими практиками в сфере ипотечного кредитования, ИТ-технологий и строительства.
Открывал конференцию вице-президент – директор департамента организации розничного обслуживания и продаж Сбербанка Анатолий Попов. Лучшими международными практиками с гостями поделились президент группы Hermitage Эмин Искендеров с инновационным девелоперским проектом в Париже и директор департамента элитной недвижимости Knight Frank Елена Юргенева с прогнозом о перспективах развития рынка недвижимости на 2014. Кроме того, в рамках форума прозвучали выступления представителей ведущих региональных компаний рынка недвижимости.
«Развитие рынка недвижимости в России является важным направлением деятельности Сбербанка, – отметил Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф. – Мы заинтересованы в том, чтобы российский рынок недвижимости вышел на новый уровень развития, поэтому мы и решили организовать эту конференцию. Проведенный отраслевой форум не имеет российских аналогов по своему масштабу, уровню и числу участников».
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