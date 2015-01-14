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Microsoft отказался от поддержки Windows 7

14 Января 2015, 11:00 | В мире

Во вторник, 13 января, наступает срок окончания основной поддержки всех операционных систем линейки Windows 7. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», информация об этом опубликована на официальном сайте корпорации Microsoft.

Согласно этим данным, основной поддержки лишатся пользователи версий "Домашняя базовая", "Домашняя расширенная", "Корпоративная", "Максимальная", "Начальная" и "Профессиональная".

Помимо Windows 7, начиная с сегодняшнего дня основной поддержки будут лишены операционной системы Windows Server 2008 и Windows Storage Server 2008, а в июле нынешнего года истечет срок расширенной поддержки Windows Server 2003.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: microsoft  windows 



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Комментарии

  • Zade11:45, 14.01.2015#

    Черт, а у меня как раз 7-я винда. Тупит страшно. Где же старая добрая ХP. . .

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