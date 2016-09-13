Из Приморья на японский остров Хонсю хотят бросить энергокабель

Япония готова внести изменения в свое законодательство для реализации энергомоста из России, технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта будет завершено уже в этом году. В настоящее время импорт электроэнергии в Японию запрещен, что является сдерживающим фактором для создания так называемого Азиатского энергокольца, первым этапом реализации идеи которого может стать энергомост Россия - Япония.

В марте был подписан меморандум между российской компанией «Россети», корейской Korea Electric Power Corporation (KEPCO), китайской China State Grid Corporation и японской SoftBank Group о совместном продвижении взаимосвязанной электрической энергосистемы, охватывающей Северо-Восточную Азию.

«Наши коллеги (в Японии. – «ЗР») подтвердили свою заинтересованность, более того, они отметили, что готовы внести изменения в свое законодательство, так как на данный момент в Японии существует запрет на импорт электроэнергии. Отмечу, что проект строительства энергомоста сместился в практическую плоскость: на данный момент идет разработка технико-экономического обоснования, которая будет завершена уже в этом году. Проект предполагает три этапа. Первый - это передача мощности в объеме до 200 МВт, но в будущем этот показатель может превысить 2 ГВт», - сообщил министр энергетики РФ Александр НОВАК.

Глава компании SoftBank Group Масаеси СОН, говоря о необходимости обеспечить генерацию для работы Азиатского энергокольца, сообщил, что его компания уже приобрела участок земли для строительства электростанции с установленной мощностью в будущем до 7 ГВт.

Ранее глава «Россетей» Олег БУДАРГИН сообщал, что в настоящее время проведены предварительные проработки вариантов маршрутов электрической энергии и мощности из Объединенных энергосистем (ОЭС) Сибири и Востока в Японию.

При этом он отмечал, что мощность энергомоста в Японию в перспективе может достигнуть 5 ГВт. По словам Бударгина, приоритет в проекте отводится поставке чистой электроэнергии, вырабатываемой на гидроэлектростанциях и электроэнергии от возобновляемых источников.

ДОСЬЕ «ЗР» Идея строительства энергомоста между Россией и Японией обсуждается с 2000 года. Стоимость проекта оценивалась в $5,6 млрд. Планируется, что поставки в Японию будут осуществляться с расположенных на Сахалине Ногликской ГТЭС, Сахалинской ГРЭС, строящейся Сахалинской ГРЭС-2 и Южно-Сахалинской ТЭЦ. Кроме того, в дальнейшем могут быть задействованы расположенные на материке Комсомольская ТЭЦ 1-3, Амурская ТЭЦ, Майская ГРЭС.

SoftBank уже предложила создание совместно с «Россетями» проектной компании, которая начала бы проработку энергомоста между Дальним Востоком и Японией.

«Мы обсуждали проект энергокольца и первый этап, о котором говорил наш президент (Владимир ПУТИН) на втором Восточном экономическом форуме. Речь идет о поставке энергетических мощностей через Дальний Восток в Японию. Причем японские партнеры считают, что, возможно, более перспективным является маршрут из Приморья сразу на основной остров - на Хонсю. То есть не на Хоккайдо (ранее речь шла об энергомосте Дальний Восток - Хоккайдо). Предварительное технико-экономическое обоснование уже подготовила компания «РусГидро», впервые некоторые базовые цифры были сегодня названы», - заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА по итогам встречи с руководством SoftBank.

Галушка уточнил, что речь на этом этапе идет о прокладке кабеля по дну.

«Япония обделена природными ресурсами, и энергобезопасность является неизменной темой для нас. Нам необходимо прикладывать усилия для обеспечения стабильных поставок нефти и газа. С этой точки зрения природные ресурсы, в том числе на Дальнем Востоке России, существенно важны для нас», — заметил председатель совета директоров торговой компании Mitsui & Co Масами ИИДЗИМА в рамках своего доклада на российско‑японском бизнес‑форуме в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Г-н Иидзима также высказал интерес в развитии потенциала альтернативной энергетики на Дальнем Востоке. «Мы заинтересованы в потенциале таких ресурсов возобновляемой энергии, как гидро-, ветро-, геоэнергетика, солнечная энергетика, в особенности на Дальнем Востоке». При переводе проектов альтернативной энергетики на коммерческую основу в условиях застоя строительного рынка именно ценовая конкурентоспособность становится ключевым фактором для проектов возобновляемой энергетики. Надеюсь, что японские технологии станут рычагом для развития такого потенциала на Дальнем Востоке», - пояснил председатель совета директоров Mitsui & Co.

Россия является для Японии одним из главных поставщиков энергоресурсов. Так, в 2014 году японские закупки угля в РФ выросли до 9,66 млн тонн, что на 20% больше, чем в 2013 году. В результате доля России в общем объеме японского импорта угля увеличилась почти до 9%. По разным оценкам, на РФ приходится примерно такая же доля в японском импорте СПГ.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото из архива.