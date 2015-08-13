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Twitter снял ограничение в 140 символов
13 Августа 2015, 11:33 | В мире
Сервис микроблогов Twitter снял ограничения в 140 знаков для личных сообщений. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на блог компании.
«Если вы сегодня проверяли свои личные сообщения в Twitter, то могли заметить, что чего-то не хватает, а именно ограничения в 140 символов», — говорится в заявлении.
Отмечается, что снятие ограничений будет происходить постепенно в различных регионах мира и на различных носителях. В то же время подчеркивается, что ограничение на 140 знаков сохранится в обычных сообщениях Twitter.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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