Twitter снял ограничение в 140 символов

Сервис микроблогов Twitter снял ограничения в 140 знаков для личных сообщений. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на блог компании.

«Если вы сегодня проверяли свои личные сообщения в Twitter, то могли заметить, что чего-то не хватает, а именно ограничения в 140 символов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что снятие ограничений будет происходить постепенно в различных регионах мира и на различных носителях. В то же время подчеркивается, что ограничение на 140 знаков сохранится в обычных сообщениях Twitter.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.