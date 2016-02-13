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iPhone ломается при введении даты
Ошибку в программном обеспечении iOS, которое используется в устройствах компании Apple, выявили пользователи, сообщившие об этом на странице техподдержки. Они жалуются, что мобильные телефоны, планшеты и медиаплееры перестают работать при изменении настроек даты и времени на 1 января 1970 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
По утверждениям пользователей, попытки восстановить работоспособность устройства с использованием iTunes не приносят результата. Некоторые из них рекомендуют отнести неработающий аппарат в официальную ремонтную службу Apple с копией чека за покупку, пишут РБК.
Как отмечает The Guardian, неисправность обнаружена на мобильных телефонах iPhone, планшетах iPad и медиаплеерах iPod Touch, которые используют 64-битные процессоры, работающие под операционными системами iOS 8 и iOS 9. Издание перечисляет конкретные модели устройств, на которых зафиксирована ошибка. Это iPhone 5S и младшие модели, iPad Air, iPad Mini 2 и шестое поколение iPod Touch 2015 года выпуска и новее.
Введение вручную даты 1 января 1970 года технически трудоемко, пишет The Guardian, поясняя, что злоумышленники могут автоматически выставить эту дату на устройствах, подключенных к сети, например при пользовании бесплатными беспроводными сетями.
The Guardian советует пользователям не экспериментировать с установкой этой даты. Издание отмечает, что в Apple заявили, что разбираются с этой неисправностью.
В начале февраля пользователи стали жаловаться на появление «ошибки 53», которая отключает телефоны iPhone 6. По сведениям The Guardian, операционная система отключает устройства, если обнаруживает, что в них был произведен ремонт нелицензированными Apple мастерами. Проблема появилась, по данным издания, после загрузки последней версии программного обеспечения iOS 9.
Представитель Австралийской комиссии по вопросам конкуренции и защиты потребителей заявил The Guardian, что регулятор собирается запросить у Apple срочных объяснений в связи с «ошибкой 53». Он пояснил, что если компания намеренно встроила функцию отключения телефона в случае несанкционированного ремонта, то это может представлять собой попытку ограничения конкуренции.
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