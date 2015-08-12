В Суйфеньхэ открылось более 200 магазинов продуктов из России

По данным пункта таможенного пропуска приграничного Приморью Суйфэньхэ, в первом полугодии 2015 года из России в Суйфэньхэ экспортированы продукты питания весом 45231.8 тонн в сумме 26.145 млн долларов США, что повысило почти в 9 раз показатели предыдущего года. Как сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на газету «Хэйлунцзянская экономика», в настоящее время в Суйфэньхэ работают более 200 магазинов российских продуктов.

По словам директора торговой компании «Хэнфэн» Ли Чжунцзяна, наибольшей популярностью в Китае пользуются российские мука, масло, сок, коняк, конфеты, шоколад, хлеб, кондитерские изделия, мороженное. Экспорт российских продуктов питания приносит его компании немало прибыли. Таможня Суйфэньхэ придерживается принципа быстрого растормаживания, что значительно сократило время на перевозки.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото: газета «Хэйлунцзянская экономика».