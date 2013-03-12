Что год мобильный нам готовит

В Барселоне прошла выставка, определяющая лицо индустрии мобильных гаджетов на весь год

В Барселоне завершил работу Всемирный мобильный конгресс (Mobile World Congress, MWC) - одна из крупнейших выставок в индустрии Hi-Tech. Итоги этого шоу демонстрируют направления, по которым в ближайшие месяцы будет развиваться рынок смартфонов и планшетов, пишет "Утро.ру".

Именно в Барселоне ведущие производители мобильных гаджетов представляют громкие премьеры, которые определяет лицо современного рынка смартфонов и планшетов. MWC можно считать настоящим мобильным Новым годом.

Ядра и платформы

Самым заметным событием года стало появление нескольких новых платформ для мобильных устройств. Причем речь идет как о «железе», так и об операционных системах.

За день до начала выставки Mozilla Foundation устроила презентацию, на которой официально представила Firefox OS. Эта операционная система, предназначенная для установки в смартфоны и планшеты, бесплатна, свободна и открыта. Это означает, что ее можно использовать без выплаты лицензионных отчислений, ее можно модифицировать, добавляя любые сервисы и функции.

Кроме того, Firefox OS отличается еще и крайне низкими по современным меркам системными требованиями - например, ей достаточно для работы ОЗУ объемом 256 Мб, даже бюджетные смартфоны сейчас оснащены памятью вдвое большего объема. Сравнивая новую платформу с Android, специалисты отмечают, что создание приложений для Firefox OS гораздо проще. Для того чтобы писать под Firefox OS, достаточно базовых знаний html и javascript. Простота и скорость разработки приложений могут стать основным козырем новой операционной системы: мобильных приложений для этой платформы появится очень много, и произойдет это быстро.

Firefox OS позволит выпустить на рынок сверхдешевые смартфоны с большими экранами, о ее поддержке уже заявили 17 крупных операторов связи, среди которых российские «МегаФон» и «ВымпелКом», владеющий брендом «Билайн». Аналитики утверждают, что смартфоны на этой платформе будут пользоваться огромной популярностью на развивающихся рынках.

Мобильную версию Ubuntu for phones продемонстрировала и компания Canonical. Новых телефонов, выпускаемых на рынок именно с этой системой, представлено не было, зато разработчик запустил систему на LG Nexus 4, а также на десятидюймовом топовом планшете Nexus 10 от Samsung.

Еще одной громкой премьерой выставки стала платформа Clover Trail+ от Intel. Она создана на основе новых высокопроизводительных универсальных чипов, предназначенных для установки в смартфоны, планшеты, а также ноутбуки. Новая платформа от Intel приведет к настоящей революции - на рынке появятся устройства разных форм-факторов с одной аппаратной начинкой. Смартфоны, планшеты, ноутбуки смогут работать на одной и той же операционной системе, на них будут запускаться одни и те же приложения.

Это открывает путь для настоящей унификации софта для всех цифровых гаджетов, или для появления универсальных устройств. Например, смартфон на новом чипе сможет при беспроводном подключении монитора, мышки и клавиатуры работать в качестве обычного компьютера, и на нем будут запущены привычные пользователю программы.

Дюймы и пиксели

Более заметной тенденцией MWC 2013 стал рост размеров и разрешения экранов топ-моделей смартфонов от ведущих производителей. Дорожка, на которую полтора года назад попробовал встать Samsung Galaxy Note, оказалась прибыльным для производителя и популярным у пользователей сегментом рынка. Многие аналитики сначала оценивали перспективы «лопаты» с пятидюймовым дисплеем осторожно, но этот аппарат начал продаваться со скоростью примерно 1 млн штук в месяц. Осенью прошлого года Samsung выпустила на рынок преемника - Galaxy Note II, - а уже к MWC 2013 подоспели и конкуренты.

Компания ZTE официально представила свой огромный смартфон Grand Memo, оснащенный 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 720p, или 1280х720 пикселей. Более продвинутые характеристики у Alcatel One Touch Idol X от компании TCL Communication. Аппарат получил 5-дюймовый IPS-дисплей.

Стоит отметить также премьеру Samsung - Galaxy Note 8.0. Планшет все без исключения аналитики рассматривают как прямого конкурента iPad mini от Apple. Модель работает на основе четырехъядерного процессора Samsung Exynos 4 Quad с тактовой частотой 1,6 ГГц и под управлением операционной системы Android 4.1.2 Jelly Bean. Планшетник оснащен дисплеем диагональю 8 дюймов разрешением 1280 x 800 пикселей, плотность которых 189 ppi.

Доллары и евро

В борьбе за потребителя многие производители применили старое оружие - низкие цены. На MWC 2013 представлено большое количество недорогих гаджетов.

Так, стоимость семидюймового планшета HP Slate 7 не будет превышать $170. Аппарат оснащен дисплеем с разрешением 1024 x 600 пикселей, CPU с двумя ядрами ARM Cortex-A9 и тактовой частотой 1,6 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 8 Гб флеш-памяти и слотом для карт microSD. Устройство работает на Android 4.1.2 Jelly Bean.

Обновленную линейку телефонов представила Nokia. Публику впечатлил аппарат Nokia 105, который - при стоимости стоимости Ђ15 - способен проработать 35 дней в режиме ожидания.

Представлен также аппарат среднего уровня на Windows 8 - Nokia Lumia 720. Смартфон оснащен 4,3-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 800 x 480 пикселей, аккумулятором на 2000 мАч, 8 Гб флеш-памяти. Ориентировочная стоимость аппарата - Ђ250. Интересен также Nokia Lumia 520, у которого чуть проще процессор, чуть меньше экран и аккумулятор. Зато цена устройства - всего Ђ140. А это полноценный смартфон на Windows 8 с 4-дюймовым дисплеем!

Водолазы и матрешки

Рынок мобильных гаджетов становится все теснее, поэтому производители начинают выпускать на него нишевые продукты. Так, на MWC сразу несколько производителей представили небывалое количество защищенных моделей, не боящихся воды, пыли и падений.

Свою версию защищенного планшета представила Sony. Xperia Tablet Z оборудован десятидюймовым дисплеем с разрешением 1920x1200 пикселей.

Компания Caterpillar продемонстрировала смартфон CAT B15, выдерживающий падение с высоты 1,8 м и погружение на глубину 1 метр. Аппарат оснащен неплохим 4-дюймовым дисплеем с разрешением 800х480 пикселей, защищенным стеклом Gorilla Glass, способным распознавать прикосновение мокрых пальцев. Устройство работает на Android 4.1.

Защищенные планшеты и смартфоны представили Fujitsu, TechFaith, Huawei и NEC.

Другой путь выделиться из общей массы - предложить пользователям необычный форм-фактор. Своими экспериментами в этом направлении известна компания ASUS, которая представила PadFone Infinity, аппарат-матрешку. Это смартфон с большим 5-дюймовым дисплеем с разрешением 1080p и плотностью пикселей 441 ppi, который может вставляться в док-планшет с экраном диагональю 10,1 дюйма с разрешением 1920x1200 пикселей.

Еще одна революция

MWC 2013 не является телевизионной выставкой. Тем более удивительно большое количество новинок, имеющих отношение к интернет-телевидению. Можно с уверенностью сказать: в этой сфере в скором будущем нас ожидают огромные перемены.

Компания LG в Барселоне объявила о покупке webOS у Hewlett-Packard. Корейцы прямо заявили, что эта подававшая когда-то надежды операционная система нужна им для использования в «умных» телевизорах. Гадать, во что может превратить телевизор полноценная компьютерная платформа, осталось недолго.

Компания Samsung представила медиацентр HomeSync, позволяющий объединить всю электронику в доме - от смартфонов до компьютеров - в единую сеть и вывести медиафайлы на экран телевизора. Аппарат оснащен HDD объемом 1 Тб, а операционная система Android Jelly Bean позволяет скачивать и запускать приложения из Google Play.

Свою телеприставку привезла и Huawei. Устройство MediaQ M310, также работающее на Android, меньше своего пульта дистанционного управления. При этом устройство оснащено четырехъядерным процессором HiSilicon K3V2 на базе ядер Cortex-A9, 1 Гб ОЗУ, 32-Гб флеш-накопителем, гнездом для карт microSD, двумя портами HDMI, модулями Bluetooth и Wi-Fi. MediaQ M310 позволяет принимать видеозвонки, воспроизводить контент на большом ТВ-экране, поддерживает потоковые игры.

MWC 2013 продемонстрировал, что в мире телевидения все условия для революции уже созрели. Осталось лишь пользователям подтолкнуть владельцев телеканалов к изменению самой парадигмы телепросмотра, к переходу от демонстрации жесткой сетки вещания к индивидуально формируемому расписанию программ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.