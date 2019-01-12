"Айфонам" XS и XS Max осталось жить до осени

На смену им придут модели XI

Американская Apple Inc. этой осенью намерена представить три новых модели iPhone. Устройства могут получить названия iPhone XI Max (придет на смену iPhone XS Max), iPhone XI (на смену iPhone XS) и iPhone XR2019.

По имеющимся данным, модель iPhone XI Max оснастят самым большим в линейке OLED-экраном, в камере будет три модуля, один из которых получит сверхширокоугольный объектив. iPhone XI также получит OLED-экран. iPhone XR2019 будет оснащен LCD-дисплеем и двойной камерой, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники..

В 2020 году Apple может отказаться от модели с LCD-экраном и полностью перейдет на оснащение iPhone дисплеями с технологией органических светодиодов (OLED). Считается, что эти дисплеи, уже используемые в моделях XS, имеют более высокую контрастность по сравнению с более дешевыми жидкокристаллическими экранами.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Apple была основана в 1976 году Стивом ДЖОБСОМ, Стивом ВОЗНЯКОМ и Рональдом УЭЙНОМ Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, «умных часов» и программного обеспечения.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток