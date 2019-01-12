www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.92 р. 100 JPY: 61.79 р.
EUR: 77.13 р. 10 CNY: 99.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

"Айфонам" XS и XS Max осталось жить до осени

12 Января 2019, 10:31 | В мире

На смену им придут модели XI

Американская Apple Inc. этой осенью намерена представить три новых модели iPhone. Устройства могут получить названия iPhone XI Max (придет на смену iPhone XS Max), iPhone XI (на смену iPhone XS) и iPhone XR2019.

По имеющимся данным, модель iPhone XI Max оснастят самым большим в линейке OLED-экраном, в камере будет три модуля, один из которых получит сверхширокоугольный объектив. iPhone XI также получит OLED-экран. iPhone XR2019 будет оснащен LCD-дисплеем и двойной камерой, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники..

В 2020 году Apple может отказаться от модели с LCD-экраном и полностью перейдет на оснащение iPhone дисплеями с технологией органических светодиодов (OLED). Считается, что эти дисплеи, уже используемые в моделях XS, имеют более высокую контрастность по сравнению с более дешевыми жидкокристаллическими экранами.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Apple была основана в 1976 году Стивом ДЖОБСОМ, Стивом ВОЗНЯКОМ и Рональдом УЭЙНОМ Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, «умных часов» и программного обеспечения.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

 

Автор: Олег Клименко
Теги: apple  новинка  "айфон"  смартфон  камера 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru