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Власти Китая впервые за 2000 лет отказались от регулирования цен на соль

10 Октября 2016, 15:39 | В мире

Власти Китая впервые за 2000 лет отказались от государственного регулирования цен на соль. Целью этого решения правительства КНР является поощрение конкуренции на рынке важнейшего стратегического продукта и борьба с его перепроизводством. Об этом сообщаетДеловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на агентство «Синьхуа».

По данным госкомитета по развитию и реформам Китая, в соляной отрасли страны работают более 300 добывающих и перерабатывающих предприятий, а также более 4000 дистрибьюторов готовой продукции.

В апреле Госсовет КНР выпустил постановление о необходимости реформы соледобывающей отрасли и допуске частных инвесторов на этот рынок.

В России рынок соли также регулируется государством.

Соляная отрасль в Китае была национализирована императором У-ди в 117 году до н.э. (империя Западная Хань) для того, чтобы ограничить возможности богатых производителей и торговцев этим продуктом. Они скупали крестьян для того, чтобы сделать их работниками на солеварнях, и тем самым лишали государство налоговых поступлений от сельского хозяйства.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: китай  цена  соль 



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