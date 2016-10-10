Власти Китая впервые за 2000 лет отказались от регулирования цен на соль

Власти Китая впервые за 2000 лет отказались от государственного регулирования цен на соль. Целью этого решения правительства КНР является поощрение конкуренции на рынке важнейшего стратегического продукта и борьба с его перепроизводством. Об этом сообщаетДеловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на агентство «Синьхуа».

По данным госкомитета по развитию и реформам Китая, в соляной отрасли страны работают более 300 добывающих и перерабатывающих предприятий, а также более 4000 дистрибьюторов готовой продукции.

В апреле Госсовет КНР выпустил постановление о необходимости реформы соледобывающей отрасли и допуске частных инвесторов на этот рынок.

В России рынок соли также регулируется государством.

Соляная отрасль в Китае была национализирована императором У-ди в 117 году до н.э. (империя Западная Хань) для того, чтобы ограничить возможности богатых производителей и торговцев этим продуктом. Они скупали крестьян для того, чтобы сделать их работниками на солеварнях, и тем самым лишали государство налоговых поступлений от сельского хозяйства.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.