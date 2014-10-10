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Цены на нефть упали до новых минимумов

10 Октября 2014, 10:51 | В мире

Цены на нефть на мировых биржах продолжили снижаться и обновили минимальные значения с июня 2012 года.

На 9.22 мск фьючерс на Brent с поставкой в ноябре на бирже Nymex снижается на 1,21% и торгуется на отметке 90,99 доллара за баррель.

Ранее в ходе торгов цены падали до 90,76 доллара за баррель.

Нефть на мировых рынках стремительно дешевеет с середины июля. За это время североморский сорт Brent потерял в цене 21%, американский WTI упал на 18%.

Отрицательная динамика в ценах по сделкам с нефтяными фьючерсами во многом обусловлена ожиданиями существенного увеличения в США коммерческих запасов сырой нефти.

Вместе с тем снижение цен на нефтяные фьючерсы сегодня вызвано отсутствием планов у представителей ОПЕК относительно созыва внеочередного совещания министров нефти стран-картеля по вопросу сокращения добычи черного золота. Совещание министров нефти стран ОПЕК состоится в соответствии с планом - 27 ноября 2014 года в Вене.

Накануне нефть на биржах подешевела под давлением укрепившихся опасений ослабления глобального спроса на энергоносители после того, как Международный валютный фонд (МВФ) понизил собственный прогноз относительно роста мировой экономики на текущий год с 4,0% до 3,8%.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: нефть  light sweet  brent  баррель 






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