Акции Apple рухнули в четверг, на следующий день после того, как технический гигант представил новый iPhone 7. Новая модель смартфона не произвела впечатление на Уолл-стрит, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Котировки Apple упали на 2,3 процента до $105,82 за акцию. Компания из Купертино потеряла за один день $15 млрд рыночной капитализации, сообщает в свою очередь Reiter. Как уже сообщала деловая газета "Золотой Рог", в "ходе презентации в Сан-Франциско 7 сентября глава Apple Тим Кук представил новое поколение iPhone. Цены на новый смартфон будут начинаться от $649 за iPhone 7. Продажи начнутся 16 сентября в 28 странах. Через неделю продажи стартуют еще в 30 странах, в том числе и в России".

Как сообщается в пресс-релизе Apple, поступившем в РБК, iPhone 7 и iPhone 7 Plus с памятью 32 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ будут доступны в России по цене от 56 990 руб.