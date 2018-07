Apple представила iPhone 6 и умные часы

Американская корпорация Apple показала новые iPhone, снимки которых уже были ранее опубликованы на китайских сайтах. А вот с часами Apple Watch компания смогла преподнести сюрприз — они выглядят не так, как их изображали на многочисленных снимках в интернете, пишет РБК.

Котировки акций Apple во время презентации новинок росли, но сразу после окончания презентации новых iPhone ушли в минус по сравнению со вчерашней ценой при закрытии торгов. Потом Apple представила платежные возможности новых iPhone и новые часы — и акции подросли, превысив вчерашние цены более чем на 3%, но после окончания презентации снова вернулись ко вчерашнему уровню. Сейчас за одну бумагу Apple платят $98,31 — на 0,05% меньше, чем днем ранее.

iPhone 6 и iPhone 6 Plus

Сначала публике показали IPhone 6 и iPhone 6 Plus с диагоналями экрана 4,7 и 5,5 дюймов соответственно. Толщина iPhone 6 уменьшилась до 6,9 мм по сравнению с 7,6 мм у его предшественника, толщина iPhone 6 Plus составила 7,1 мм, рассказал вице-президент по маркетингу Apple Филипп Шиллер. Разрешение экрана у iPhone 6 — 1334 на 750 точек, он обладает дисплеем Retina HD. У модели iPhone 6 Plus дисплей Retina HD c 1920 на 1080 точек. У обеих моделей — 8-мегапиксельная фотокамера.

Заказать новинки можно будет завтра, а в продажу они поступят 19 сентября, в России — с 26 сентября. До конца года новые iPhone будут продаваться в 115 странах мира. В прошлом году новые смартфоны от Apple поступили в продажу к концу года.

«Я надеюсь, вы согласны, что это лучший телефон, который вы когда-либо видели», — сказал Тим Кук после демонстрационного ролика.

С помощью микрочипа NFC для беспроводных платежей Apple собирается превратить телефоны в кошельки — компания уже договорилась с основными платежными системами Visa, MasterCard и American Express. По словам Кука, в Apple придумали новый платежный процесс — Apple Pay. Благодаря ему пользователь сможет расплачиваться в магазинах, оборудованных специальными терминалами в одно соединение — просто приблизив аппарат к платежному терминалу.

Чтобы привязать кредитную карту к телефону, необходимо сфотографировать ее, прийти в банк, где сотрудник сделает привязку, объяснил со сцены старший вице-президент компании Apple по программному обеспечению Эдди Кью. Он заверил, что в Apple не будут знать, что пользователь покупает и сколько платит. При этом кассир не сможет видеть данные карты и имя покупателя. Новый способ оплаты доступен в 220 000 местах в США — в магазинах Apple, Sephora, Disney, в такси компании Uber, кофейни Starbucks и других.

Сейчас поддержка NFC есть практически во всех смартфонах премиум-сегмента, а примерно через год она появится в большинстве смартфонов из среднего ценового сегмента, рассказал руководитель направления сотовой связи и цифровых устройств J’son & Partners Consulting Евгений Альминов. Поэтому технология NFC будет востребована в новом iPhone, считает он. По словам Альминова, в развитии рынка NFC в России заинтересованы и поставщики услуг (банки, мобильные операторы, платежные системы, вендоры, розничные магазины), и конечные пользователи. За счет NFC-сервисов операторы мобильной связи смогут повысить лояльность абонентов и компенсировать падение ARPU, банки — сократить наличные платежи и снизить издержки, а розничный сектор — увеличить товарооборот за счет ускорения обслуживания и повышения лояльности, добавил эксперт.

Apple Watch

Компания представила умные часы, которые получили название Apple Watch. Внешне они больше напоминают стандартные часы, чем гаджет для занятий фитнесом. Квадратный корпус выполнен из стали, новинка обладает сенсорным экраном, который покрыт сапфировым стеклом. При этом экран может распознавать разную силу нажатия. Внутри находится специальный «двигатель» — Taptic Engine, который передает вибрацию в тот момент, когда пользователь получает сообщение или входящий звонок. Сбоку размещена специальная кнопка, которая похожа на заводной механизм обычных часов, поворачивая ее, пользователь может увеличивать или уменьшать изображение. Устройство заряжается с помощью специального кабеля, который присоединяется к задней крышке часов.

В часах нет клавиатуры, но пользователь может отвечать на сообщения с помощью смайлов, рассказал со сцены вице-президент по технологиям Кевин Линч. Кроме того, часы поддерживают технологию Siri, с помощью которой можно будет надиктовывать сообщения. С русским языком Siri не работает.

Чтобы вызвать список друзей, владельцу часов нужно нажать кнопку справа на корпусе. С людьми из списка контактов можно общаться рисунками — это приложение называется Digital Touch. Устройство принимает уведомления, в том числе из Facebook. С помощью специального приложения часы будут подсказывать хозяину, где тот оставил машину.

По словам Кука, в часах будет два приложения для фитнеса — одно из которых отслеживает все перемещения пользователя в течение дня, а второе — специальную активность, например, передвижения на велосипеде.

Цена iPhone 6 в России начнется от 31990 руб, iPhone 6 Plus — от 36990 руб. Часы станут доступны в начале 2015 года по цене $349.

Российский рынок смартфонов крайне чувствителен к стоимости устройств, говорит Альминов. При увеличении розничной цены на новый iPhone и общем снижении покупательской активности в России в 2014 году темпы роста продаж устройств в натуральном выражении замедлятся, прогнозирует он.

С ним не согласен представитель розничной сети «М.Видео» Антон Пантелеев. По его словам, iPhone покупают ради бренда и у потребителей марки практически нет отсечения по цене. Впереди сезон предновогодних продаж, и если новые iPhone появятся в России в это время, то станут одним из самых продаваемых товаров сезона, считает Пантелеев.

Apple впервые представила фаблеты — смартфоны с размером экрана больше 5 дюймов, говорит представитель «Связного» Мария Заикина. По ее словам, фаблеты — самая быстрорастущая категория российского рынка смартфонов: за первые шесть месяцев 2014 года их продажи выросли на 283% до 911 000 устройств, а доля рынка в штуках выросла втрое до 9%.

Фото: AP