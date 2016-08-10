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Facebook заставит пользователей смотреть рекламу
Социальная сеть Facebook начнет принудительно показывать рекламные объявления всем пользователям настольных устройств, несмотря на установленные ими блокираторы рекламы, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на сайт компании.
Вице-президент Facebook по программированию рекламных приложений Эндрю Босворт пояснил The Wall Street Journal, что метод загрузки рекламы на сайт изменен таким образом, чтобы блокираторам было труднее обнаружить рекламные блоки.
По оценкам профессиональной ассоциации «Интерактивное рекламное бюро» (Interactive Advertising Bureau), занимающейся интернет-рекламой, блокираторы рекламы на настольных компьютерах используют 26% американских пользователей. Facebook отказался сообщить WSJ, сколько пользователей соцсети используют блокираторы.
Facebook получает 84% своих рекламных доходов с мобильных устройств, которые менее восприимчивы к блокировке рекламы, отмечает издание. По словам Босворта, меры по обходу блокираторов продиктованы некоммерческими соображениями.
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