МИД рекомендует россиянам не посещать столицу Таиланда

МИД РФ порекомендовал не посещать в ближайшее время столицу любимого приморцами Таиланда — Бангкок.

Причиной такого заявления стали возможные массовые выступления местной оппозиции в период с 13 января. Кроме того, ведомство попросило компании, принимающие российских туристов в Таиланде, временно отменить экскурсии и поездки в Бангкок, пишет «Полит.ру».

Надо отметить, что туризм приносит Таиланду немалый доход. Главными туристическими направлениями, помимо Бангкока, являются весьма популярные у жителей Приморья Паттайя, Пхукет и Самуи.

ZRPRESS.RU, Владивосток.