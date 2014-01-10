Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
МИД рекомендует россиянам не посещать столицу Таиланда
10 Января 2014, 17:18 | В мире
МИД РФ порекомендовал не посещать в ближайшее время столицу любимого приморцами Таиланда — Бангкок.
Причиной такого заявления стали возможные массовые выступления местной оппозиции в период с 13 января. Кроме того, ведомство попросило компании, принимающие российских туристов в Таиланде, временно отменить экскурсии и поездки в Бангкок, пишет «Полит.ру».
Надо отметить, что туризм приносит Таиланду немалый доход. Главными туристическими направлениями, помимо Бангкока, являются весьма популярные у жителей Приморья Паттайя, Пхукет и Самуи.
Автор: По материалам прессы
Теги: происшествия туризм
Новости тематики
- Греция введет туристический налог
- В Северной Корее появятся особые экономические зоны в сфере международного туризма
- Цены в отелях Египта упали в десять раз
- Россия открывает турпредставительство во Вьетнаме
- Россияне смогут расплачиваться рублями в магазинах Египта
- Крым и Сочи не заменят ни Египет, ни побережье Турции
- Индонезия отменила визы для Россиян
- В Сеуле начинает работу Первый российско-корейский форум по сотрудничеству в сфере туризма
- России, похоже, объявлен туристический бойкот?
- МИД рекомендует россиянам не посещать столицу Таиланда
Новости раздела
- В КНР создан региональный рисовый бренд
- Харбинская и Уральская таможни обсудили единые правила таможенного администрирования между Китаем и Россией
- WhatsApp получил новую неожиданную функцию
- В сделке Альфа-Банка приняли участие большое количество институциональных инвесторов из Великобритании, Швейцарии, России и азиатских стран
- Власти Китая впервые за 2000 лет отказались от регулирования цен на соль
- "Лабутены" проиграли сланцам
- Google представила первый смартфон под своим брендом
- Новая система авторизации убьет пароли раз и навсегда
- Школьник нашел способ пользоваться мобильным интернетом бесплатно
- На рынке появились флэшки-убийцы, которые уничтожают любую электронику
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
Loading...