Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Китай обогнал США
Китайская Народная Республика стала лидером по темпу роста экономики, впервые обогнав США. Аналитики портала Market Watch проанализировали последний отчет МВФ об объеме национального экономического производства, где говорится, что в реальном выражении за год Китай достиг уровня в $17,6 трлн, тогда как Америка — в $17,4 трлн. Об этом сообщает ZRPRESS.RU со ссылкой на Rosbalt.Ru.
Доля КНР в мировой экономике по паритету покупательной способности составила 16,5%, США — 16,3%. Одной из причин стало введение Китаем международных стандартов при расчете ВВП, что позволило ему включить в этот показатель ранее не учитываемую деятельность. Таким образом, впервые за многие десятилетия США утратили статус крупнейшей экономической державы мира, пишет "Прайм".
Как отмечает Financial Times, Китай тем не менее не может назвать себя богатейшей страной, несмотря на огромные успехи в развитии экономики. ВВП на душу населения там по-прежнему меньше, чем четверть от уровня США.
Новости тематики
- Американские аналитики прогнозируют рост цены на нефть до $150 за баррель
- Харбинская и Уральская таможни обсудили единые правила таможенного администрирования между Китаем и Россией
- WhatsApp получил новую неожиданную функцию
- Apple представила iPhone 7 и iPhone 7 Plus
- Запад сам себя высек санкциями
- Цены на нефть вновь готовы к обрушению
- Американцы предсказывают нефть по $141 за баррель
- Все говорит в пользу того, что нефть скоро будет стоить дороже 100 долларов
- Назван самый производительный на сегодня смартфон
- YouTube становится платным
Новости раздела
- Американские аналитики прогнозируют рост цены на нефть до $150 за баррель
- В КНР создан региональный рисовый бренд
- Харбинская и Уральская таможни обсудили единые правила таможенного администрирования между Китаем и Россией
- WhatsApp получил новую неожиданную функцию
- В сделке Альфа-Банка приняли участие большое количество институциональных инвесторов из Великобритании, Швейцарии, России и азиатских стран
- Власти Китая впервые за 2000 лет отказались от регулирования цен на соль
- "Лабутены" проиграли сланцам
- Google представила первый смартфон под своим брендом
- Новая система авторизации убьет пароли раз и навсегда
- Школьник нашел способ пользоваться мобильным интернетом бесплатно
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дмитрий Медведев принял беспрецедентное решение по Приморью
- Корабль ТОФ атаковали прямо у берегов Приморья
- Медведев сделал автомобилистам подарок в преддверие зимы
- По решению Медведева Приморье в 2019 году примет 1000 иностранцев
- На Камчатке начинается прием заявок на участие в "Берингии-2019"
- В деле экс-мэра Владивостока появился свидетель, которого знает и любит вся страна
- Два подряда вне очереди
- "Аналог" уходит в прошлое
- Бывший глава Владивостока стал "Терминатором"
- Умер президент США