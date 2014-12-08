Китай обогнал США

Китайская Народная Республика стала лидером по темпу роста экономики, впервые обогнав США. Аналитики портала Market Watch проанализировали последний отчет МВФ об объеме национального экономического производства, где говорится, что в реальном выражении за год Китай достиг уровня в $17,6 трлн, тогда как Америка — в $17,4 трлн. Об этом сообщает ZRPRESS.RU со ссылкой на Rosbalt.Ru.

Доля КНР в мировой экономике по паритету покупательной способности составила 16,5%, США — 16,3%. Одной из причин стало введение Китаем международных стандартов при расчете ВВП, что позволило ему включить в этот показатель ранее не учитываемую деятельность. Таким образом, впервые за многие десятилетия США утратили статус крупнейшей экономической державы мира, пишет "Прайм".

Как отмечает Financial Times, Китай тем не менее не может назвать себя богатейшей страной, несмотря на огромные успехи в развитии экономики. ВВП на душу населения там по-прежнему меньше, чем четверть от уровня США.

ZRPRESS.RU, Владивосток.