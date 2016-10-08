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"Лабутены" проиграли сланцам
Всегда считавшиеся символом элегантности и высокого стиля туфли на каблуке, как показывает статистика, наконец, выходят из моды, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Впервые в истории популярность более удобных кед и кроссовок превзошла спрос на модную обувь.
Как свидетельствуют данные компании Mintel, в Великобритании сегодня большее количество женщин покупают спортивную плоскую обувь, чем туфли на каблуке. Данная тенденция отмечается вообще впервые в истории наблюдений. Вполне возможно, что до женщин наконец-таки добралась информация, которую уже долгие годы пытались донести врачи. Речь идет о том, что ношение туфель на каблуке вызывает серьезные проблемы со здоровьем, начиная от болей в спине и заканчивая бурситами.
Ситуация дошла до того, что даже знаменитости, которые всегда были известны своей любовью к туфлям на каблуке, начали отказываться от этой обуви. К примеру, мать 4 детей Виктория Бекхэм, ранняя не расстававшаяся с туфлями от Christian Louboutin, теперь стала носить удобные пляжные тапки.
В целом, 37% жительниц Великобритании в этом году приобрели себе кеды или кроссовки, и лишь 33% сделали выбор в пользу туфель на высоком каблуке. В 2015 году количество женщин, купивших плоскую обувь и модную высокую составило одинаковые 35%. Популярность туфель на каблуке падает, так как 59% женщин, покупающих обувь, предпочитает плоские разновидности и лишь 12% делают выбор в пользу каблуков.
Рынок продаж спортивной обуви в Великобритании переживает бурный рост, что объясняется влиянием многочисленных знаменитостей, которые формируют вкусы среди населения в целом. Самыми главными покупательницам кед и кроссовок являются женщины из возрастной группы от 35 до 44 лет.
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