Apple представила iPhone 7 и iPhone 7 Plus

В ходе презентации в Сан-Франциско 7 сентября глава Apple Тим Кук представил новое поколение iPhone. Цены на новый смартфон будут начинаться от $649 за iPhone 7. Продажи начнутся 16 сентября в 28 странах. Через неделю продажи стартуют еще в 30 странах, в том числе и в России, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщается в пресс-релизе Apple, поступившем в РБК, iPhone 7 и iPhone 7 Plus с памятью 32 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ будут доступны в России по цене от 56 990 руб.

iPhone 7 и iPhone 7 Plus имеют водо- и пыленепроницаемый корпус, iPhone 7 Plus оснащен двойной камерой, рассказал вице-президент Apple по глобальному маркетингу Филип Шиллер.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.