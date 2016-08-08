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S&P подняло рейтинг Южной Кореи
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило суверенный рейтинг Южной Кореи на одну ступень — с «AA-» до «AA» благодаря устойчивому росту экономики, сильным бюджетным показателям и гибкой налоговой и кредитно-денежной политике. Прогноз изменения рейтингов — «стабильный», сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на сообщение регулятора.
«Южная Корея в последние годы демонстрирует лучшие экономические показатели, чем большинство экономик с высоким уровнем доходов», — указали в S&P.
Еще в декабре прошлого года другое рейтинговое агентство из «большой тройки» — Moodyʼs — повысило рейтинг страны до «Aa2», рейтинг от Fitch — «AA-».
Южнокорейский ЦБ ожидает, что четвертая по величине экономика Азии вырастет на 2,7% в текущем году после повышения на 2,6% в прошлом.
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