Телефон Nokia от Microsoft за $20 можно будет заряжать раз в месяц

Microsoft объявила о скором выпуске телефона Nokia 105 и его вариацию Nokia 105 Dual SIM, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой ferra.ru.

Как отмечает производитель, модель Nokia 105 предназначена специально для людей, приобретающих свой первый мобильный телефон, а также для пользователей смартфонов, которым нужен запасной аппарат. Nokia 105 c двумя SIM-картами ожидается в продаже в августе этого года. Ориентировочная розничная цена будет объявлена дополнительно позднее.

На международном рынке рекомендованная цена без учета налогов и скидок составляет $20, а срок выхода — июнь. Новая Nokia 105 получила расширенную память телефонной книги на 2000 контактов, улучшенная система воспроизведения звука для повышения четкости голоса собеседника, увеличенное время работы: в режиме разговора — до 15 часов, в режиме ожидания — до 25 дней, пишет ferra.ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.