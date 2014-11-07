Баррель нефти снова подорожает до $177 только через 15 лет

Нефтяной картель пока не закладывается на дешевую нефть: баррель будет торговаться на отметке $110 до 2020 года, но подорожает до $177 к 2024 году.

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) снизила прогноз спроса на нефть картеля в 2017 г. на 600 000 баррелей в день до 28,2 млн баррелей, следует из обновленного прогноза организации по нефтяному рынку до 2040 г. Зависимость нефтяного рынка от поставок ОПЕК (40% добычи) будет сокращаться из-за роста добычи сланцевой нефти в США, признал картель.

Мировая экономика в 2040 г. будет составлять 260% от размеров того, что было в 2013 г. по паритету покупательной способности, говорится в отчете.

Нефтяной промышленности потребуется инвестировать около $7,3 трлн в добычу, чтобы обеспечить растущий спрос на сырье, прогнозируют в картеле. В транспортировку, нефтеперерабатывающие мощности и складские мощности — около $10 трлн.

ОПЕК повысила прогноз поставок из США и Канады в 2018 г. на 2,2 млн баррелей в день до 19,1 млн баррелей в день. Прогноз по поставкам сланцевой нефти из этих двух стран в 2019 г. увеличен на 1 млн баррелей до 4,4 млн баррелей в день.

Прогноз глобального спроса на нефть в 2018 г. увеличен на 600 000 баррелей в день до 95 млн баррелей в день, в 2019 г. — до 96 млн баррелей в день.Таким образом, средние темпы роста спроса на нефть составят 1 млн баррелей в 2013-2019 г. против прежнего прогноза организации в 900 000 баррелей до 2018 г.

ОПЕК пока не считает снижение цен среднесрочным фактором. Средняя стоимость барреля нефти в корзине ОПЕК останется на отметке $110 до 2020 г., к 2025 г. она вырастет до $124, к 2040 г. — до $177 за баррель.

Краткосрочные перспективы нефтяной конъюнктуры пока не ясны, признают в ОПЕК. «Это заботит всех», — сказал сегодня представитель Венесуэлы в ОПЕК Рафаэль Рамирез после встречи с министром нефти Саудовской Аравии. С начала года цена Brent снизилась на 25,1%. Стоимость барреля ОПЕК на этой неделе впервые за четыре года опустилась ниже отметки $80 и сейчас составляет $78,11 (данные Bloomberg). Пока неизвестно — это временное снижение или сдвиг фундаментальных факторов, говорил на прошлой неделе генеральный секретарь ОПЕК Абдалла эль-Бадри. Надо внимательно оценить все факторы и подождать какое-то время, чтобы делать выводы, сказал он. Серьезных изменений в главных столпах спроса и предложения он пока не видит.

ZRPRESS.RU, Владивосток.