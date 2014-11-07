www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Баррель нефти снова подорожает до $177 только через 15 лет

07 Ноября 2014, 14:16 | В мире

Нефтяной картель пока не закладывается на дешевую нефть: баррель будет торговаться на отметке $110 до 2020 года, но подорожает до $177 к 2024 году.

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) снизила прогноз спроса на нефть картеля в 2017 г. на 600 000 баррелей в день до 28,2 млн баррелей, следует из обновленного прогноза организации по нефтяному рынку до 2040 г. Зависимость нефтяного рынка от поставок ОПЕК (40% добычи) будет сокращаться из-за роста добычи сланцевой нефти в США, признал картель.

Мировая экономика в 2040 г. будет составлять 260% от размеров того, что было в 2013 г. по паритету покупательной способности, говорится в отчете.

Нефтяной промышленности потребуется инвестировать около $7,3 трлн в добычу, чтобы обеспечить растущий спрос на сырье, прогнозируют в картеле. В транспортировку, нефтеперерабатывающие мощности и складские мощности — около $10 трлн.

ОПЕК повысила прогноз поставок из США и Канады в 2018 г. на 2,2 млн баррелей в день до 19,1 млн баррелей в день. Прогноз по поставкам сланцевой нефти из этих двух стран в 2019 г. увеличен на 1 млн баррелей до 4,4 млн баррелей в день.

Прогноз глобального спроса на нефть в 2018 г. увеличен на 600 000 баррелей в день до 95 млн баррелей в день, в 2019 г. — до 96 млн баррелей в день.Таким образом, средние темпы роста спроса на нефть составят 1 млн баррелей в 2013-2019 г. против прежнего прогноза организации в 900 000 баррелей до 2018 г.

ОПЕК пока не считает снижение цен среднесрочным фактором. Средняя стоимость барреля нефти в корзине ОПЕК останется на отметке $110 до 2020 г., к 2025 г. она вырастет до $124, к 2040 г. — до $177 за баррель.

Краткосрочные перспективы нефтяной конъюнктуры пока не ясны, признают в ОПЕК. «Это заботит всех», — сказал сегодня представитель Венесуэлы в ОПЕК Рафаэль Рамирез после встречи с министром нефти Саудовской Аравии. С начала года цена Brent снизилась на 25,1%. Стоимость барреля ОПЕК на этой неделе впервые за четыре года опустилась ниже отметки $80 и сейчас составляет $78,11 (данные Bloomberg). Пока неизвестно — это временное снижение или сдвиг фундаментальных факторов, говорил на прошлой неделе генеральный секретарь ОПЕК Абдалла эль-Бадри. Надо внимательно оценить все факторы и подождать какое-то время, чтобы делать выводы, сказал он. Серьезных изменений в главных столпах спроса и предложения он пока не видит.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: нефть  баррель  опек  США 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru