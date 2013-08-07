Россияне берут ипотеку в иностранных банках и скупают за рубежом всё, что имеет крышу

На покупку недвижимости за границей только за первые три месяца 2013 года наши соотечественники перевели за рубеж 414 миллионов долларов. Это данные Центробанка. Плюс некоторые граждане еще берут ипотеку в иностранных банках или оплачивают покупку с уже открытых счетов.

Как результат, в ряде стран отмечается повышенный спрос на недвижимость со стороны россиян. А турецкие власти недавно официально назвали русских лидерами среди иностранных покупателей по количеству совершенных сделок.

Наши люди чаще всего приобретают недвижимость за рубежом, чтобы приезжать туда на отдых. Среди других популярных целей - работа и лечение. Есть те, кто планирует переехать за границу на постоянное место жительства. Некоторые соотечественники обзаводятся жильем для своих детей-студентов или вышедших на пенсию родителей.

В Европе в этом году одной из самых доступных в отношении стоимости недвижимости стран остается Болгария. Если повезет, студию на побережье Черного моря там можно купить за 30 с лишним тысяч евро. Относительно недорогие объекты вторичного рынка есть на Кипре, в Пафосе. Студий там мало, квартира с одной спальней обойдется в 60-65 тысяч евро. Резкое падение цен на недвижимость в Испании привело к тому, что спрос на жилье со стороны иностранцев, в том числе россиян, в этой стране не просто бьет рекорды, но, как утверждают специалисты, напоминает ажиотажный. "Перед неизбежным скорым повышением цен люди стараются успеть совершить покупку", - пояснил "РГ" Юрий Константиновский, директор по связям с представительствами "Leanga Costablanca S.L". По его словам, потенциальные покупатели интересуются прежде всего дешевым жильем. К примеру, квартирами на побережье, стоимостью 50-65, максимум 100 тысяч евро. Для сравнения, домик площадью 120 квадратных метров на участке в пять соток здесь можно купить за 180-200 тысяч евро. Виллу - за 200-300 тысяч. В Турции россияне в первом квартале 2013 года купили более трех тысяч квартир и домов.

Но кроме данных министерства окружающей среды и градостроительства Турции, есть еще и статистика риелторов. По их информации, квартиру, к примеру, в Анталии сейчас можно найти за 40 тысяч евро. Таунхаусы стоят в пределах 100-120 тысяч евро. Виллы - 250-300 тысяч.

"Ценовой аспект, конечно, важный, но не всегда решающий фактор при выборе страны, где россияне приобретают жилье, - замечает Наталья Завалишина, генеральный директор "Миэль-DPM". - Одни хотят получить вид на жительство - тогда это Латвия, Словения, Греция или Кипр. Других интересует курортная недвижимость - тут вариантов существенно больше. А есть и те, кто покупает дом или квартиру для последующей сдачи в аренду. В этом случае часто выбирают Германию".

Те, кто не имеет высоких доходов, для приобретения недвижимости за границей берут ипотеку в зарубежных банках

Георгий ДЗАГУРОВ, генеральный директор Penny Lane Realty, в качестве положительной тенденции отмечает то, что в последнее время стало заметно меньше необдуманных сделок, когда покупатели, соблазнившись рекламой, бросаются приобретать недвижимость, не потрудившись узнать обо всех условиях сделки или, к примеру, оценить возможные дополнительные траты. А они могут быть существенными. Одни только расходы по самой сделке в некоторых странах могут доходить до 20 процентов от стоимости объекта, отмечает президент Gordon Rock Станислав ЗИНГЕЛЬ. "Вообще, следует хорошо подумать о том, есть ли смысл приобретать, к примеру, дом на побережье, - рассуждает эксперт. - Может оказаться, что экономически целесообразнее и проще в случае необходимости просто арендовать его на время".

Жители России, которые не могут похвастаться заоблачными доходами, для приобретения недвижимости за границей часто берут ипотеку в иностранных банках. "Самые низкие проценты по ипотеке в Австрии, Великобритании, Латвии, Франции и Швейцарии. Как правило, ставка не превышает пяти процентов", - констатирует Юлия Кожевникова, эксперт Tranio.Ru. В самой благополучной стране Европы - Германии средняя ставка по ипотеке вообще колеблется на отметке около трех процентов при сроке замораживания процента около 10 лет. Однако эти условия действуют, только если клиент зарабатывает свои деньги в евро. Для людей с доходами в рублях и долларах ставки более высокие.

Самую внушительную сумму займа - 70 процентов от стоимости объекта - можно получить в банках Великобритании, Испании, Кипра и Франции. Кстати, как отмечают эксперты, охотнее всего ипотеку россиянам в Европе дают испанские банки. Трудности с получением кредита могут возникнуть в Италии. "В Германии покупатели-иностранцы тоже очень редко получают кредит, поскольку процедура оформления документов более строгая и банки требовательнее относятся к заемщикам", - добавляет Марина Филичкина, менеджер по продажам зарубежной недвижимости Tranio.Ru.

Если россиянин покупает недвижимость в Германии с ипотекой в российском банке, продавцы, особенно строящихся объектов, часто просят доказать рентабельность банка. Однако нередко, чтобы обезопасить себя, они требуют внести в нотариальный договор условие, что ипотечный кредит может быть взят только в немецком банке.

При всем при этом именно Германия, по версии Gordon Rock, в 2012 году возглавила рейтинг самых привлекательных для инвестиций в недвижимость стран. На нее сейчас приходится более 25 процентов запросов. Специалисты объясняют это тем, что в Германии российские инвесторы могут найти оптимальную комбинацию из невысокой, по европейским меркам, стоимости недвижимости - в среднем от четырех до шести тысяч евро, солидного рентного дохода и возможности получения вида на жительство при инвестициях от 250 тысяч евро.

Впрочем, как рассказал "РГ" ведущий берлинский нотариус Михаэль Браун, как раз в Германии россияне предпочитают приобретать недвижимость без ипотеки. Обычно покупку оплачивают со счетов российских или зарубежных банков. Иногда наличными.

Россиян, не привыкших стесняться в расходах, в плане вложений в недвижимость в последнее время, по свидетельству экспертов, привлекают Майами и Дубай. Речь преимущественно идет о курортных объектах. Их состоятельные русские покупают как для себя, так и с инвестиционными целями. Причем не редкость случаи, когда наши соотечественники приобретают целые девелоперские проекты и строят роскошные комплексы, привлекая к работе ведущие мировые дизайнерские компании.

Не падает спрос и на недвижимость в столицах ведущих стран Евросоюза. "Недавно мы консультировали один проект в Париже, который реализуется в расчете на то, что половина покупателей будет из России, а другая - из стран Персидского залива, - рассказывает Елена Юргенева, директор департамента жилой недвижимости Knight Frank Russia & CIS. - Именно на их пожелания ориентируются девелоперы при разработке концепций. Похожие проекты есть в Лондоне и Монако".

Однако в последнее время замечено некоторое снижение интереса к покупке зарубежной курортной недвижимости. "Многие из тех, кто хотел стать владельцем "зарубежной дачи" и мог себе это позволить, покупку уже совершили", - говорит Станислав Зингель. По этой причине эксперты прогнозируют дальнейшее снижение объемов покупки россиянами жилья за рубежом. Но эти потери, по их мнению, будут замещаться ростом числа сделок с коммерческой недвижимостью. "Инвестиции в нее, несомненно, более привлекательны, чем вложения в жилую недвижимость", - резюмирует Зингель.

Какие документы нужны россиянину, чтобы взять ипотеку за границей

- загранпаспорт;

- справки о доходах (справка с места работы о размере дохода за последние 1-2 года, налоговая декларация о доходах за 1-2 года, справка из налоговой инспекции об отсутствии задолженностей);

- справки о постоянных расходах (копии банковских счетов, справки о выплатах по другим кредитам или об алиментах);

- подтверждение платежеспособности (справки об отсутствии задолженностей по другим кредитам, справки о наличии денег на счете);

- договор о покупке недвижимости.

Документы предоставляются в оригинале и в переводе на язык страны банка-кредитора.

Во всех странах существует возрастное ограничение: займы выдаются тем, кому на момент погашения кредита будет менее 65-75 лет.

ZRPRESS.RU, Владивосток.