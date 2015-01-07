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Нефть продолжает дешеветь
07 Января 2015, 17:40 | В мире
По итогам торгов фьючерсами на нефть 6 января ее цена продолжила падение. Официальная цена нефти WTI (Light Sweet) на срочной товарной бирже New York Mercantile Exchange (NYMEX) в Нью-Йорке понизилась на $2,65 и составила $50,04 за баррель.
Официальная цена нефти Brent на электронной товарной бирже InterContinental Exchange Futures Europe (IСE Futures Europe) в Лондоне по итогам торгов 6 января понизилась на $2,01 и составила $51,10 за баррель.
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