Нефть продолжает дешеветь

По итогам торгов фьючерсами на нефть 6 января ее цена продолжила падение. Официальная цена нефти WTI (Light Sweet) на срочной товарной бирже New York Mercantile Exchange (NYMEX) в Нью-Йорке понизилась на $2,65 и составила $50,04 за баррель.

Официальная цена нефти Brent на электронной товарной бирже InterContinental Exchange Futures Europe (IСE Futures Europe) в Лондоне по итогам торгов 6 января понизилась на $2,01 и составила $51,10 за баррель.

ZRPRESS.RU, Владивосток.