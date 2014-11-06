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Индонезия отменила визы для Россиян
Для увеличения турпотока Индонезия ввела безвизовый режим для граждан России, Австралии, Китая, Японии и Южной Корей, сообщает Zrpress.ru со ссылкой на местное СМИ.
Такое решение было принято в среду, 5 ноября, на правительственной встрече в Джакарте.
Напомним, Индонезия уже предоставила безвизовый режим 15 странам, теперь к ним добавились еще пять. По расчётам департамента туризма, туристы именно эти пяти стран составляют 54% турпотока в Индонезию. Благодаря нововведению удастся достичь увеличения турпотока до 20 млн человек в год к 2019 году.
Напомним, до этого Россиянам можно было получить визу в аэропортах Индонезии сроком на 3 месяца. На какой срок можно будет теперь оставаться на о. Бали без визы пока не сообщается.
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