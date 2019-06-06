"МегаФон" протянет с финнами подводную линию из Европы в Токио через Арктику

Сейчас такого подводного кабеля не существует

«МегаФон» и финский инфраструктурный оператор Cinia Oy реализуют проект строительства океанического оптоволоконного маршрута по дну Северного Ледовитого океана вдоль России от Хельсинки до Токио протяженностью около 10 тыс. км. Соответствующее соглашение стороны заключили в Санкт-Петербурге в первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Как сообщил журналистам глава «МегаФона» Геворк ВЕРМИШЯН, стоимость проекта может составить до $1,2 млрд. «Точные цифры пока назвать не можем, необходимо провести расчеты», - сказал он.

26 февраля «Ростелеком» ввел в эксплуатацию подводную волоконно-оптическую линию связи (ПВОЛС) «Сахалин - Южные Курилы». Строительство линии пропускной способностью 40 Гбит в секунду осуществлялось в рамках федеральной целевой программы развития Курильских островов на 2016-2025 годы. Исполнитель проекта – «Ростелеком», который в предыдущие годы подключил к единой сети электросвязи России Сахалин, Камчатку и Магадан. Финансирование проекта осуществляется за счет средств федерального бюджета (2,7 млрд рублей) и «Ростелекома» (600 млн рублей). Подрядчиком строительства подводной части ВОЛС выступала китайская Huawei. Общая протяженность линии связи - около 850 км.

На долю международных подводных кабельных сетей приходится свыше 95% мирового объема передачи данных, при этом ожидаемый рост транзита международного IP-трафика между Азиатским и Европейским континентами в ближайшие 5 лет превысит 200%, отмечает «Мегафон».

Основными драйверами роста трафика будут являться рост связанности дата-центров по всему миру, передача данных в сетях следующих поколений, развитие IoT («интернет вещей») и цифровизации индустриального интернета.

Сейчас в составе международных магистральных сетей нет подводной оптоволоконной линии связи, которая напрямую соединяла бы Европу, прибрежные районы России, Японию и Северную Америку.

Проект возглавит Cinia Oy, партнерами стали японские и скандинавские компании. Cinia Oy ранее уже проложила подводный кабель C-Lion1 протяженностью 1200 км между Германией и Финляндией. «МегаФон»имеет обширный опыт строительства и эксплуатации высокоскоростных оптоволоконных сетей на территории России и сопредельных государств - общая протяженность собственной оптоволоконной сети оператора составляет более 200 тыс. км.