Google представила первый смартфон под своим брендом

Компания Google на презентации, которая прошла в Сан-Франциско, представила смартфоны под собственным брендом — модели Pixel и Pixel XL, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Pixel оснащен 12-мегапиксельной камерой, четырехъядерным процессором (два ядра с частотой 2,15 ГГц, два — с частотой 1,6 ГГц) и оперативной памятью на 4 Гб. Телефон также поддерживает карты памяти. На задней панели телефона есть датчик отпечатков пальцев.

Смартфон представлен в трех цветах — черном, серебристом и фиолетовом. Модель можно будет купить в двух размерах, 5 и 5,5 дюйма.

Компания также утверждает, что 15-минутной зарядки аккумулятора хватит на 7 часов работы смартфона без подзарядки. Это, пожалуй, пока единственное, что может привлечь внимание в новой модели смартфона.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.