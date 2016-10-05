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Google представила первый смартфон под своим брендом
Компания Google на презентации, которая прошла в Сан-Франциско, представила смартфоны под собственным брендом — модели Pixel и Pixel XL, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Pixel оснащен 12-мегапиксельной камерой, четырехъядерным процессором (два ядра с частотой 2,15 ГГц, два — с частотой 1,6 ГГц) и оперативной памятью на 4 Гб. Телефон также поддерживает карты памяти. На задней панели телефона есть датчик отпечатков пальцев.
Смартфон представлен в трех цветах — черном, серебристом и фиолетовом. Модель можно будет купить в двух размерах, 5 и 5,5 дюйма.
Компания также утверждает, что 15-минутной зарядки аккумулятора хватит на 7 часов работы смартфона без подзарядки. Это, пожалуй, пока единственное, что может привлечь внимание в новой модели смартфона.
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