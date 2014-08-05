Китай запретил госзакупки антивируса Касперского

Правительство Китая исключило корпорацию Symantec и «Лабораторию Касперского» из списка производителей антивирусных программ, допущенных к участию в тендерах по госзакупкам. Как передает Reuters, об этом в воскресенье сообщил микроблог газеты People’s Daily. Это решение приняло правительственное агентство по закупкам. В списке одобренных производителей антивирусного ПО остались только китайские компании — Qihoo 360 Technology Co, Venustech, CAJinchen, Beijing Jiangmin и Rising.

Reuters связывает стремление Пекина перейти на использование отечественных технологий с недавними разоблачениями Эдвардом Сноуденом программ электронной слежки американских спецслужб. Bloomberg напоминает, что недавно китайские СМИ критиковали Google и Apple за предполагаемое сотрудничество с американскими спецслужбами и что Microsoft недавно была отлучена от госзакупок в КНР. Symantec в прошлом месяце сообщала, что ведет переговоры с властями Китая в связи с запретом использования ПО по предотвращению потери данных, но тогда представитель компании не видела признаков, что под запрет может попасть ее антивирусная продукция. Источники Bloomberg сообщили, что министерство национальной безопасности КНР недавно предупредило, что в ПО Symantec выявлены уязвимые места. Оба агентства также напоминают об истории взаимных обвинений в кибершпионаже Китая и Соединенных Штатов.

«Symantec не включала никаких скрытых функций, ничего тайного в свои технологии ни в интересах Агентства национальной безопасности США (NSA), ни каких-либо других правительственных структур», — говорится в комментарии компании, который получил Bloomberg. Агентству Reuters представитель «Лаборатории Касперского» Алехандро Аранго заявил, что компания изучает ситуацию и начала переговоры с властями Китая, а больше сказать ему пока нечего.

ZRPRESS.RU, Владивосток.