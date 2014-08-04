Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
В Суйфеньхэ пройдет международная выставка приграничной торговли
04 Августа 2014, 13:27 | В мире
Международная выставки приграничной торговли пройдет с 8 – 12 августа в соседнем Суйфеньхэ, сообщает экономическая газета провинции Хэйлунцзян.
Организаторами мероприятия выступили Правительство Китая и администрация Приморского края.
Выставочные площади составят 71 тыс. кв. метров, которые поделят на 7 зон: автомобильная, зона энергоресурсов, строительных материалов, потребительские товары, пищевые продукты, легкая промышленность, культура и туризм.
На данный момент уже более 10 стран подали заявку на участие выставке, а это более 800 различных предприятий.
Автор:
Новости тематики
- Харбинская и Уральская таможни обсудили единые правила таможенного администрирования между Китаем и Россией
- WhatsApp получил новую неожиданную функцию
- Apple представила iPhone 7 и iPhone 7 Plus
- Запад сам себя высек санкциями
- Цены на нефть вновь готовы к обрушению
- Американцы предсказывают нефть по $141 за баррель
- Все говорит в пользу того, что нефть скоро будет стоить дороже 100 долларов
- Назван самый производительный на сегодня смартфон
- YouTube становится платным
- Windows 10 убивает ноутбуки
Новости раздела
- В КНР создан региональный рисовый бренд
- Харбинская и Уральская таможни обсудили единые правила таможенного администрирования между Китаем и Россией
- WhatsApp получил новую неожиданную функцию
- В сделке Альфа-Банка приняли участие большое количество институциональных инвесторов из Великобритании, Швейцарии, России и азиатских стран
- Власти Китая впервые за 2000 лет отказались от регулирования цен на соль
- "Лабутены" проиграли сланцам
- Google представила первый смартфон под своим брендом
- Новая система авторизации убьет пароли раз и навсегда
- Школьник нашел способ пользоваться мобильным интернетом бесплатно
- На рынке появились флэшки-убийцы, которые уничтожают любую электронику
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Рубль упадет и очень сильно
Loading...