В Суйфеньхэ пройдет международная выставка приграничной торговли

Международная выставки приграничной торговли пройдет с 8 – 12 августа в соседнем Суйфеньхэ, сообщает экономическая газета провинции Хэйлунцзян.

Организаторами мероприятия выступили Правительство Китая и администрация Приморского края.

Выставочные площади составят 71 тыс. кв. метров, которые поделят на 7 зон: автомобильная, зона энергоресурсов, строительных материалов, потребительские товары, пищевые продукты, легкая промышленность, культура и туризм.

На данный момент уже более 10 стран подали заявку на участие выставке, а это более 800 различных предприятий.

ZRPRESS.RU, Владивосток.