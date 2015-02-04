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Крым и Сочи не заменят ни Египет, ни побережье Турции

04 Февраля 2015, 18:10 | В мире

Туристический поток в рамках выездного туризма со временем восстановится, однако и внутренний туризм необходимо продвигать, считает глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий РЯЗАНСКИЙ, которого цитирует РИА «Новости».

Он подчеркнул, что «сегодня полномасштабно ни Крым, ни Сочи не заменят ни Египет, ни побережье Турции даже по климатическим условиям».

Сенатор подчеркнул, что внешний и внутренний туризм является абсолютно рыночной структурой экономики и падение спроса на путевки в выездном туризме понятно. «Думаю, в выездном туризме со временем поток восстановится», - сказал Рязанский.

Он также отметил увеличение спроса на услуги внутреннего туризма. При этом наиболее подготовленный курорт для приема отдыхающих, по мнению парламентария, - это Сочи. Много хороших туристических мест как для экскурсии, так и просто для отдыха есть на территории России, добавил он. Это и Подмосковье, Краснодарский край, Кузбасс. По мнению сенатора, надо законодательно закрепить полномочия региональных властей по развитию внутреннего туризма на своей территории. Нужно развивать социальный туризм (для детей и подростков, инвалидов), пропагандировать свои исторические ценности.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: крым  рынки  туризм 



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Комментарии

  • Ваал-Фегор11:22, 06.02.2015#

    действительно. . . иной раз отдых - это когда тишина, оздоровление (ну типа шипучки там всякие и т. д. ) и даже возможно мороз. . . а что ? в Шмаковке зимой реально отдыхаешь. . . а летом на море и у нас можно "отдохнуть"

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