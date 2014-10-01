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В новой Windows 10 используют элементы провальной Windows 8

01 Октября 2014, 10:49 | В мире

Вопреки ожиданиям, новая «операционка» получила название Windows 10, а не Windows 9. Вице-президент Microsoft Терри МАЙЕРСОН заявил, что увидев систему в деле, пользователи согласятся, что Windows 10 – «более подходящее название», сообщает Zrpress.Ru со ссылкой на РБК.

В Сан-Франциско IT-корпорация Microsoft представила новую версию своей операционной системы – Windows 10, передает Би-би-си. По словам вице-президента компании Терри Майерсона, новая операционная система станет первой в ряду ОС Windows нового поколения.

В рамках мероприятия была представлена предварительная техническая версия Windows 10 - ее можно будет скачать с 1 октября. Microsoft также объявила о старте программы предварительного тестирования новой операционной системы Windows Insider Program - участники этой программы смогут получать обновления Windows 10 по мере их разработки и делиться с инженерами Microsoft своими предложениями.

На вопрос о том, почему новая операционная система получила название  Windows 10, (а не Windows 9, как следовало бы «по порядку»), Майерсон заявил, что когда пользователи увидят полную версию системы,  он поймут, почему Windows 10 – более подходящее название для нее.

Майерсон отметил, что новая система будет работать на более широком спектре устройств различного типа (в том числе на смартфонах).

В интерфейсе новой системы присутствуют некоторые элементы от Windows 7 и Windows 8. В новой версии операционной системы в левый нижний угол вернется кнопка «Пуск».  Новая операционная система также предполагает возможность запускать несколько рабочих столов.

Ранее сообщалось, что владельцы Windows 8 смогут бесплатно установить новую версию операционной системы, как только она появится в продаже.

По данным счетчика Netmarketshare, в августе 2014-го самой распространенной в мире операционной системой была Windows 7 с долей 51,21%, следом идет уже неподдерживаемая Microsoft Windows XP (23,89%), а доля Windows 8.1 оказалось всего 7,09%. У Mac OS X 10.9 от Apple в мире всего  4,29% на рынке операционных систем, у Linux – 1,67%.

По данным на конец 2013г. Microsoft  продала около 200 млн лицензий на Windows 8 по всему миру (по цене примерно $130-150). Гипотетически Microsoft мог бы заработать $10-30 млрд, если бы все владельцы компьютеров на Windows 8 захотели бы купить новую версию системы по полной цене.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: windows 7  microsoft  netmarketshare  windows 10  windows 8  терри майерсон 



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Комментарии

  • Ипать09:22, 10.10.2014#

    "Провальный" - мозг автора статьи. Из чего такие необоснованные выводы?Бабушки у подъезда рассказали?

  • Правильный02:16, 18.10.2014#

    Windows 8 как вышла уже стала лучше чем windows 7 максимальная или ultimate при включение скорость загрузки выше у 8 чем у 7. И вообще 7 без последних обновлений не очем стала.

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