Запад атакует африканская чума свиней

Белоруссия на прошлой неделе ввела запрет на поставки свинины из Смоленской и Калужской областей России в связи с дальнейшим распространением там африканской чумы свиней (АЧС).

«Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода сообщает о дальнейшем распространении особо опасного заболевания - африканской чумы свиней в Смоленской и Калужской областях РФ», - говорится в сообщении пресс-службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии.

В сообщении отмечается, что в Смоленской области вирус АЧС выявлен среди домашних свиней в личном подсобном хозяйстве, в Калужской - среди диких кабанов.

В указании министерства сказано о необходимости принять меры по недопущению ввоза на территорию Белоруссии из этих российских регионов живых свиней, свинины, в том числе мяса диких кабанов, продуктов переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, кормов, изготовленных из сырья происхождения из этих регионов и не прошедших термическую обработку. Кроме того, запрет распространяется на бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки свиней.

А Россельхознадзор на прошлой неделе запретил поставки готовой свиной продукции из Латвии в связи со вспышкой африканской чумы свиней. «Ввиду возникновения вируса АЧС на территории Латвии Россельхознадзор вынужден ввести ограничительные меры, эквивалентные при вспышках вируса в Литве и Польше, на поставку латвийской готовой свиноводческой продукции в РФ», - говорится в сообщении службы.

Запрет может быть снят после проверок латвийских предприятий-поставщиков на соблюдение ветеринарно-санитарных требований Таможенного союза.

Ограничение на поставки живых свиней и свинины из ЕС, в том числе и из Латвии, было введено в конце января этого года. Латвия стала третьей страной ЕС, где зарегистрирована АЧС. Причем отмечен первый случай заболевания домашних свиней. Ранее АЧС фиксировалась у диких кабанов.

Как считают в Россельхознадзоре, происходящее «свидетельствует о недостаточности мер, предпринятых Евросоюзом по ликвидации вируса АЧС». «Еще при первом случае АЧС в Литве в начале текущего года Россельхознадзор неоднократно настоятельно рекомендовал коллегам из Евросоюза отнестись к заболеванию со всей серьезностью и предпринять самые жесткие меры к недопущению дальнейшего распространения вируса, - говорится в сообщении. - В ответ на это ЕС подал жалобу в суд ВТО, обвиняя Россельхознадзор в избыточных действиях».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.