В Китае создадут международную логистическую компанию "Харбин-Европа"

На днях пекинская компания «Chang Logistics», американская компания «UTi», китайская компания «Port Dalian» и Управление железной дороги Харбина объединились для создания международной логистической компании «Харбин-Европа». Как сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на газету «Хэйлунцзянская экономика», компании провели подготовительное собрание в Харбине.

Международный торговый железнодорожный состав «Харбин-Европа» будет в основном осуществлять поставки автомобилей и автомобильных запчастей из Харбина в Европу, железнодорожный состав будет отправляться из Поднебесной раз в неделю. Над созданием этого проекта активно работают правительственные организации провинции Хэйлунцзян.

По имеющимся данным, состав совершит 28 рейсов уже за 2015 год. Состав перевезет грузов на 1,7 млрд. юаней, а общий объем импорта-экспортных операций составит 4,28 млрд. юаней. В 2016 году эти показатели, должны составить уже 52 рейса, 3,5 млрд юаней и 8, 8 млрд юаней соответственно.

Международная логистическая компания «'Харбин-Европа» уже наладила стратегическое партнерство с компаниями «Foxconn», «Mercedes-benz» и «Audi». Ожидается, что в рамках проекта "Харбин- Европа" в Екатеринбурге будет создана международная логистическая база.

В долгосрочных планах компании – заняться морскими и сухопутными перевозками из Европы в Китай и Южную Корею через Россию использую возможности железнодорожной магистрали и порта Далянь.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.