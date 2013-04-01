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Японцы научили рекламные экраны вкусно пахнуть
Инженер Харука Матсукура и его коллеги из Токийского аграрно-технического университета разработали систему для экранов, позволяющую прохожим осязать запах рекламируемого товара. Распылители устанавливаются по углам дисплея, а несколько вентиляторов помогают распространить ароматы вокруг.
Направлением и интенсивностью потоков воздуха можно управлять. По словам разработчиков, запахи воспринимаются естественно, и создается впечатление, что они исходят от определенной точки экрана или изображенного на нем предмета (чашки кофе, например, или аппетитного блюда).
Харука Матсукура отметил, что следующим шагом станет разработка картриджей с различными ароматами, пишет onliner.by.
ZRPRESS.RU, Владивосток. Фото onliner.by.
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