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В Приморском крае увеличилось производство мяса

31 Октября 2017, 12:15 | Приморье

Сельхозпроизводители увеличили производство мяса скота и птицы на 42%, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, значительный вклад в производство мяса вносят сельскохозяйственные организации края. «За девять месяцев произведено мяса скота и птицы почти 50 тысяч тонн, что на 42% выше уровня прошлого года», – рассказали специалисты.

Стоит отметить, что поголовье крупного рогатого скота осталось на уровне прошлого года – почти 67,5 тысяч голов.

Напомним, ранее врио губернатора Андрей Тарасенко подчеркнул, что Приморье обладает огромным потенциалом для развития собственного сельскохозяйственного производства, однако на данный момент доля этой отрасли в валовом региональном продукте не превышает 5%. «Сельское хозяйство в крае нужно поднимать. Приморцы должны получать свою местную продукцию. Нужно строить птицефабрики и развивать животноводческие комплексы», – заявил Андрей Тарасенко.

Отметим, Президент РФ Владимир Путин поставил перед регионами масштабную задачу в условиях санкций насытить внутренний рынок качественной и доступной продукцией, а также выйти на мировой.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: Путин  продукция  статистика  приморье  производство  животноводство  птица  сельское хозяйство  мясо 



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