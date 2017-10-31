Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморском крае увеличилось производство мяса
Сельхозпроизводители увеличили производство мяса скота и птицы на 42%, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, значительный вклад в производство мяса вносят сельскохозяйственные организации края. «За девять месяцев произведено мяса скота и птицы почти 50 тысяч тонн, что на 42% выше уровня прошлого года», – рассказали специалисты.
Стоит отметить, что поголовье крупного рогатого скота осталось на уровне прошлого года – почти 67,5 тысяч голов.
Напомним, ранее врио губернатора Андрей Тарасенко подчеркнул, что Приморье обладает огромным потенциалом для развития собственного сельскохозяйственного производства, однако на данный момент доля этой отрасли в валовом региональном продукте не превышает 5%. «Сельское хозяйство в крае нужно поднимать. Приморцы должны получать свою местную продукцию. Нужно строить птицефабрики и развивать животноводческие комплексы», – заявил Андрей Тарасенко.
Отметим, Президент РФ Владимир Путин поставил перед регионами масштабную задачу в условиях санкций насытить внутренний рынок качественной и доступной продукцией, а также выйти на мировой.
Новости тематики
- В Приморском крае увеличилось производство мяса
- Развитие ТОРов в Приморье может затормозить чума
- Во Владивостоке развернулась главная продовольственная ярмарка
- Еду в Приморье будут продавать на бирже
- В Приморье самый низкий показатель освоения сельхозсубсидий
- Новый закон должен защитить приморскую землю
- В Приморье из-за тайфуна спекулянты взвинтили цены на овощи
- Еще одна федеральная компания намерена скупать сельхозземли в Приморье
- Приморский производитель спровоцировал тотальный дефицит местных овощей и резкий рост цен
- Овощи в Приморье даже местного производства будут стремительно дорожать
Новости раздела
- В Приморском крае увеличилось производство мяса
- "Золотой тур" по Приморью
- Жилищное строительство в Приморье рухнуло на 40%
- Строительные компании игнорируют запросы 70% населения Приморья
- Развитие ТОРов в Приморье может затормозить чума
- Туры выходного дня
- Куда двигаться строителям Приморья дальше
- Благоустройство новых микрорайонов
- Во Владивостоке развернулась главная продовольственная ярмарка
- Дальневосточная таможня продвигает свободный таможенный режим
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Деньги со сберкнижек россияне не увидят до 2020 года
- Россияне будут жениться и разводиться по-новому
- Новый генерал прибыл во Владивосток
- Покупки в магазинах Duty Free могут стать бессмысленными
- Хабаровск вновь примет чемпионат мира по хоккею с мячом
- Китайцы могут обвалить доллар
- Крепость Владивосток пала
- Икру минтая будут перерабатывать на заводе в Приморье
- В Приморье первая производственная партия грузовиков "FAW" планируется к выпуску в конце года
- В Хабаровском крае резидент ТОР "Комсомольск" представил инвестиционный проект