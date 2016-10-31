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С ноября вступит в силу новая методика кадастровой оценки недвижимости

31 Октября 2016, 15:57 | Приморье
Массовое определение кадастровой стоимости станет более точным, а россияне будут меньше обращаться в суд, чтобы оспорить оценку своей недвижимости. Сейчас же за восемь месяцев 2016 года число подобных заявлений в суд выросло в полтора раза. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "РГ", ситуация должна измениться в лучшую сторону уже с первого ноября, когда вступит в силу новая методика кадастровой оценки, которую подготовило Минэкономразвития.

Отметим сразу, что порядок проведения расчетов по индивидуальному заказу останется прежним. "Впрочем, его цена, скорее всего, немного вырастет, так как оценочные компании увеличат число показателей для определения стоимости объекта", - рассказал "РГ" Олег Сухов, президент Гильдии юристов рынка недвижимости, председатель Межрегионального третейского суда Москвы и Московской области.

Эксперт обращает внимание: если сравнивать новые методические указания со старым стандартом оценки, то видно, что в порядке расчета кадастровой стоимости произошли глобальные изменения. "Оценщик теперь будет учитывать экономические, экологические и социальные факторы региона, - пояснил Олег Сухов. - Напрямую они, конечно, не связаны с объектом, однако оказывают существенное влияние на его цену. Это такие показатели, как уровень жизни населения, процент миграции, социальный состав жителей, инфляция, уровень ВВП субъекта Федерации, наличие источников, загрязняющих природную среду и так далее".

И привел такой пример. Квартира в экологически чистом районе города стоит дороже, чем такая же, но вблизи химического комбината. Или, допустим, средняя зарплата, а также цены в Тюмени больше, чем в Самаре или Саратове. Соответственно, рыночная цена двухкомнатной квартиры в столице "нефтяного края" на порядок выше стоимости аналогичного жилища в любом из городов Поволжья. Раньше это не принималось в расчет, отмечает Олег Сухов. Но теперь оценочная организация обязана учитывать данные нюансы.

"Далее, рассчитывая кадастровую стоимость, специалисты всегда исходили из наиболее выгодного вида эксплуатации недвижимости. Причем независимо от того, как данный объект используется на момент оценки. Теперь же специализированная организация станет принимать в расчет только текущее (фактическое) использование строения или участка. В некоторых случаях это, конечно, приведет к снижению стоимости", - продолжает президент гильдии юристов рынка недвижимости.

Также Минэкономразвития пришло к выводу, что надо учитывать и степень износа постройки. "Но скажу сразу, что при индивидуальной оценке этот параметр всегда использовался, - продолжает эксперт. - Например, когда гражданин или организация идут в суд оспаривать кадастровую стоимость своей собственности, то они заказывают индивидуальный расчет. В этом случае почти всегда учитывается износ конструктивных элементов, а также их влияние на конечную стоимость объекта. Но вот как это можно сделать при массовой оценке - непонятно".

Также вводится понижающая корректировка на негазифицированные объекты, а также дома без отопления, горячего водоснабжения, электричества и канализации. Конечно же, новая методика прибавит много работы оценщикам. По словам Олега Сухова, теперь сотрудники оценочной компании должны собирать сведения о макроэкономических факторах, запрашивать информацию из различных источников, а также анализировать ее. Кроме того, им придется отслеживать динамику рынка, изучать и систематизировать его показатели.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: кадастровая оценка  стоимость  жилье 



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