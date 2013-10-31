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Попытка создать в Приморье единую систему учета оборота древесины не увенчалась успехом
Соответствующий законопроект в краевом парламенте не прошел процедуру второго чтения.
Напомним, что подготовленный парламентариями законопроект обязывает всех участников оборота круглых лесоматериалов предоставлять сведения об объемах их заготовки, закупки, переработки и продажи, а также вводит учет пунктов приема и хранения древесины. По мысли разработчиков, все данные должны сводиться в автоматизированную информационную систему оборота древесины Приморского края. Это позволит контролирующим органам пресекать поступление на внутренний и внешний рынки лесоматериалов неизвестного происхождения.
«Незаконные рубки и нелегальный оборот древесины являются серьезной проблемой для экономики Приморья, - говорит Евгений ЗОТОВ, возглавляющий комитет по продовольственной политике и природопользованию, руководитель парламентской фракции ЛДПР. - Новый закон позволит фиксировать всю цепочку от непосредственной вырубки до реализации обработанной древесины».
На реализацию закона в текущем году планировалось выделить 33 млн рублей из краевого бюджета. Предполагалось, что документ вступит в силу с 1 января 2014 г., а статья, предусматривающая функционирование региональной системы учета оборота древесины - с 1 июля 2014 г.
«Мы детально изучили опыт других субъектов, где реализуются аналогичные законы, проконсультировались с коллегами из Госдумы, в заседаниях рабочей группы участвовали представители природоохранной прокуратуры, Министерства юстиции, профильного департамента краевой администрации, «Рослесхоза», - сообщил депутат профильного комитета Александр КВАША. - Предполагается, что каждый лесопользователь заполняет декларацию в трех экземплярах. Один экземпляр остается у лица, осуществляющего заготовку древесины, второй - передается на пункт приема древесины, третий - в уполномоченный орган. Единая региональная система учета позволит контролировать оборот древесины на территории Приморского края, а правоохранительные органы смогут отслеживать, сколько древесины разрешено рубить, а сколько фактически вывезено и отгружено».
В первом чтении законопроект был принят депутатами в марте 2013 г., ко второму чтению были подготовлены поправки, конкретизирующие отдельные положения документа, однако, несмотря на положительное заключение профильного комитета, в ходе октябрьской сессии приморского Заксобрания проект не набрал необходимого числа голосов. Обсуждение было бурным.
«Почему нам не направить те же бюджетные средства для усиления контроля в рамках уже существующих механизмов, зачем создавать новые?» - вопрошал сторонников законопроекта единоросс Игорь ЧЕМЕРИС, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан. «На сегодняшний день нет единой системы учета по краю, данные, которыми оперируют различные государственные органы, отличаются друг от друга, - пояснил Евгений Зотов. – Боюсь, что при таком положении дел в лесной отрасли лет через десять нам уже не надо будет создавать систему учета – учитывать будет нечего».
«Законопроект в первую очередь ударит по законопослушным лесозаготовителям, но не решит проблему браконьерства», - заявил депутат-единоросс Сергей СЛЕПЧЕНКО. Юрий КОРНЕЕВ, член фракции ЛДПР, не согласился с коллегой, отметив, что закон должен ударить по фирмам-однодневкам, которые занимаются нелегальными рубками.
«Мы не против контроля, но закон нужно дорабатывать с учетом мнения приморских лесозаготовителей, работающих официально, «в белую», - настаивала единоросс Виктория НИКОЛАЕВА. «Те, кто официально занимается заготовкой древесины, тоже нередко нарушают закон», - парировал депутат-коммунист Евгений БОЧАРОВ. «Если мы хотим создать эффективную систему контроля, нелогично приглашать в качестве экспертов тех, кто зарабатывает на рубке леса», - поддержал коллегу-однопартийца Артем САМСОНОВ.
В конечном итоге, рассмотрение законопроекта было отложено, решено было выслушать мнение приморских лесозаготовителей, организовать широкое обсуждение, чтобы, по словам спикера приморского парламента Виктора ГОРЧАКОВА, закон был воспринят общественностью с пониманием. «Да, закон не сахарный, но главная его цель – наведение порядка в отрасли», - резюмировал Горчаков.
Елена ВОЛКОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
К фото: Депутатам профильного комитета Евгению Зотову и Юрию Корнееву не удалось отстоять законопроект.
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