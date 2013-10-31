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В Приморье не время для сделок с недвижимостью
В третьем квартале регистраторы заметили снижение активности
По итогам третьего квартала этого года Управлением Росреестра по Приморскому краю было отмечено снижение активности регистрационной деятельности как по числу обратившихся, так и по количеству самих регистрационных действий и показателей регистрационной деятельности Управления.
В целом с начала года за девять месяцев было зарегистрировано 201 642 (-7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) прав, сделок, ограничений (обременений) с недвижимостью, из которых 57 565 единиц приходится на Владивосток. За это же время на госрегистрацию было принято 256 424 заявления (- 9,5%).
В рамках передачи функции приема заявлений на госрегистрацию прав филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю (Кадастровая палата), количество принятых ею во Владивостоке заявлений составило 11 130 штук (+ более 37%). По краю этот же показатель составил 92 636 заявлений (+ более 30%).
По объектам жилого фонда по краю было зарегистрировано 118 057 прав, сделок, ограничений (обременений), в т.ч. во Владивостоке 38 418 единиц (- 13%). Действий по объектам нежилой недвижимости в целом по региону было зарегистрировано 25 205 единиц, в т.ч. во Владивостоке 9 241 единица (- 29,7%). И по земельным участкам - в целом 58 380, в т.ч. во Владивостоке 9 906 регистраций (- 0,8%).
За первые три квартала 2013 года за госрегистрацией прав в упрощенном порядке на отдельные объекты недвижимости в рамках т.н. Закона о дачной амнистии к регистраторам обратилось 5 255 заявителей (- 13,8%). Соответственно было зарегистрировано 5 176 прав, в т.ч. 3 111 на земельные участки. На создаваемые или созданные объекты недвижимого имущества, не требующие разрешения на строительство, было оформлено 1 218 регистраций. И 847 регистраций сделано по объектам ИЖС.
Количество регистрационных записей об ипотеке за январь-сентябрь увеличилось на 9,1%, составив по краю 14 664 единицы, внесенных в ЕГРП.
За это же время специалисты Управления предоставили 185 743 единицы (+13%) сведений из ЕГРП о зарегистрированных правах в рамках госуслуг по межведомственным запросам. А количество запросов, поступивших в Управление в рамках межведомственного информационного взаимодействия, увеличилось на 49%.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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