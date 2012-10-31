На севере Приморья скупают жилье

Покупательская активность выросла прежде всего в связи с вбросом на рынок жилищных сертификатов.

Рынок жилья в регионе Северного Приморья и в Арсеньеве заметно оживился за последние два года: как отмечают риэлторы, покупательская активность выросла прежде всего в связи с вбросом на рынок жилищных сертификатов от инвалидов, детей-сирот, военных, северян на выезд из районов Крайнего Севера и приравненных к нему местностей, на переселение из ветхого и аварийного жилья.

Так, сертификат для инвалидов составляет 1,4 млн рублей, для сирот - от 1,2 до 1,5 млн рублей. Минимальные сертификаты на выезд северян - от 970 тыс. рублей, максимальные - 1,5 млн рублей. Материнский капитал составляет 387 тыс. рублей, если добавить - можно купить квартиру. В Кавалерово нет агентств по регистрации недвижимости, есть только центр регистрации недвижимости. Там сообщили, что кавалеровцы часто покупают квартиры в рассрочку, а ипотеку берут немногие из-за низких зарплат. Между тем стоимость квартир из-за вброса сертификатов за последние два года резко поднялась. Так, за двухкомнатную квартиру новой планировки в центре просят 1,4 млн рублей , а за такую же, но требующую косметического ремонта - 1,2 млн рублей. «Двушка» старой планировки площадью 43 квадрата в центре, с евроремонтом, стоит 1,8 млн рублей. За трехкомнатную квартиру новой планировки с евроремонтом и альтернативным отоплением хотят получить 2 млн рублей. Дома стоят от 400 тыс. рублей за дом без удобств до 15 млн за коттедж со всеми удобствами.

Директор дальнегорского ООО «Дальнегорская недвижимость» Софья ДЕМЕНТЬЕВА не жалуется на отсутствие работы. По ее словам, цены в городе зависят от района, от состояния и этажности квартиры. В центре «двушка» новой планировки стоит 1,1 мл рублей, на Горбуше - от 700 тыс. рублей, самая дешевая «двушка» старой планировки в микрорайоне Горького - от 450 тыс. рублей. За трехкомнатную новой планировки в центре просят от 950 тыс. рублей и больше. А за трехкомнатную старой планировки в центральном районе - от 650 тыс. рублей. Дома дороже квартир: дом в центре с удобствами - от 1,5 млн рублей, без удобств - от 500 тыс. рублей.

Многие дальнегорцы покупают квартиры по жилищным сертификатам. На сертификат от 970 тыс. руб. до 1,5 млн рублей можно купить 2-4-комнатную квартиру в хорошем состоянии, с хорошим ремонтом, в престижном районе. Часто покупают квартиры полицейские, которым добавили зарплату. Зарплата участкового - 50-55 тыс. рублей. Вот поэтому в городе высокая активность на рынке жилья. Новое жилье в городе не строится, квартиры продаются только на вторичном рынке. В городе работают два агентства недвижимости - ООО «Зодиак» и ООО «Дальнегорская недвижимость».

Риэлтор ООО «Арсеньевская недвижимость» Марина КАЛИНИНА рассказала, что активность на местном рынке жилья высокая, особенно из-за вброса на рынок жилищных сертификатов разным категориям граждан. Цены на жилье поднялись от 10 до 50% по сравнению с прошлым годом. «Двушка» новой планировки в центре стоит от 1,7 млн до 3 млн рублей. Однокомнатная квартира новой планировки - 1,3-1,7 млн рублей. Трехкомнатная новой планировки - 2-4 млн рублей. «Двушка» старой планировки - от 800 тыс. до 1,8 млн рублей. Дома стоят от 200 тыс. до 20 млн рублей. Все зависит от того, есть ли удобства, какая площадь и какое состояние дома, где он расположен. Наибольший спрос - на 2-3- комнатные квартиры. 70% обращающихся в агентства недвижимости берут жилье по ипотеке, оформляют кредиты в банках. Всего в городе действуют 5 агентств недвижимости.