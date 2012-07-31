Приморский мед в этом году, похоже, будет в дефиците

Виктор КОППЕЛЬ, профессиональный пчеловод из п. Рудный-1 Кавалеровского района, даже родиться умудрился на пасеке – в филиале опытной пчеловодческой станции в Мариинске под г. Кемерово. Отец у него был научный сотрудник опытной станции. И сам Виктор после армии закончил Кемеровский техникум по специальности техник-пчеловод.

После армии Виктор остался во Владивостоке, но душа ныла и рвалась на таежные просторы, поближе к любимому делу, к ульям и пасеке. И в 1982 г. Виктор перебрался из краевого центра в Ольгинский район, где два года отработал в Серафимовском пчелосовхозе. Потом трудился пчеловодом в Кавалеровском леспромхозе. С 1987 г. держит свои пасеки. Когда-то держал до 90 ульев, но сейчас – всего 40. Почему сбавил обороты? Дел даже не в возрасте, хотя 16 июня этого года Виктору исполнилось 75 лет.

«Очень тяжело найти рабочих на пасеку,- вздыхает Виктор Александрович.- А одному не справиться даже с 40 ульями. Во-вторых, с 90-х годов сбыт меда – большая проблема во всем Приморье. Поэтому в Кавалеровском районе и других районах немало пчеловодов забросили этот, казалось бы, прибыльный бизнес. Найти сбыт непросто. А на рынке в Кавалерово торговать - не выход. В прошлом году, например, я накачал три тонны меда. Это 60 фляг. Продать их все на рынке нереально. В день на рынке можно продать максимум 5-6 банок от литра до трех. Да и сидеть торговать нам с женой недосуг. А дочка взрослая живет с семьей во Владивостоке. Но в прошлом году повезло: мед оптом приняли у меня Чугуевский коопзверпромхоз и предприниматель из Красноярска…»

Липовый медосбор кончается. Сейчас здесь, между Павловкой и Уборкой Чугуевского района, где стоит со своей пасекой Виктор, цветет третья липа. Дней через 5-6 медосбор тут закончится, и Виктор Коппель переберется вместе с двумя помощниками на 20-й км ольгинской трассы, в Ольгинский район. Там холоднее, и третья липа зацветет через неделю. Липовый медосбор завершится 5 августа. После чего пчеловод с пасекой переедет под Серафимовку Ольгинского района, на цветочный медосбор, который продлится до 10-15 сентября.

Обычно в Чугуевском районе Коппель стоит с пасекой близ Кокшаровки, но в этом году туда не доехал: сломалась машина. Пришлось встать здесь, у дороги недалеко от Уборки. При хорошей погоде липовый медосбор в Чугуевском районе, куда едут пасечники из Кавалерово и Дальнегорска, начинается с 3 июля. В этом году из-за холодной и дождливой погоды он начался с 8 июля. «Погода для меда плохая,- жалуется пчеловод,- тучи да дождь. Качать мед начали недавно, я взял всего 10 фляг по 38 кг. Всего – 600 кг. Хотя при такой погоде мы думали, что вообще не будет никакого меда…»

Пасечник продает продукцию в пластиковых полуторалитровых бутылках по 400 руб. штука. Сбыт, как и в прошлом году, рассчитывает найти в Чугуевском коопзверпромхозе, хотя он принимает дешево – по 140 руб. за кг. Может, найдутся по объявлению и другие покупатели. А вот медовуху – любимый веселящий напиток пчеловодов – Коппель не гонит: говорит, не употребляет.

Медведи на пасеке, охраняемой собакой Пиратом, не шалят. Но рядом с соседней пасекой, где чугуевский предприниматель выращивает овес, мишка истоптал весь овес: любит он, оказывается, полакомиться овсом. А на пасеки пока не суется. Хотя пасек по соседству много: тут стоят пчеловоды из п. Фабричный Кавалеровского района, из п. Кавалерово, из Дальнегорска, из Нижних Лужков Чугуевского района. Виктор спрашивал коллег: у всех медосбор неважный.

Едем дальше по трассе Осиновка - Рудная Пристань. Сворачиваем на п. Ленино Чугуевского района. Не доезжая 18 км до Ленино, у обочины грунтовой дороги находим сразу три пасеки: здесь расположились Александр КРОХМАЛЕВ с сыном из п. Шумный Чугуевского района и два пасечника из п. Кавалерово. Навстречу нам, как положено, с лаем бросаются грозная собака Бим и ласковый щенок Белка. Следом выходит и хозяин одной из пасек – 60-летний Александр Крохмалев. Он занимается пчеловодством уже 30 лет. Сейчас держит 30 уликов.

В этом месте Крохмалевы стоят с 27 мая, впрочем, цветочный медосбор был не ахти какой. А в настоящее время тут цветет вторая липа (под Уборкой, видимо, теплее: там отцветает третья), третья еще не лопнула. С 30 ульев Крохмалевы накачали 600 кг меда, 10 фляг. Плюс 4 фляги цветочного меда. Мед продают на месте, у дороги – по 350 руб. пластиковая полуторалитровая бутулка. А 1 кг меда – 175 руб. И у Крохмалевых, как и у Коппеля, проблема со сбытом сладкого продукта. Да, есть в крае ассоциация Приморский мед, есть в краевом центре магазин «Приморский мед». Но там, по словам пасечника, покупают мед, считай, даром – по 100 руб. за кг. Выгоднее продавать прямо на трассе Осиновка - Рудная Пристань, идущей до Владивостока. Здесь мед идет по 400 руб. за бутылку-полторашку, даже по 450 просят… Медведи и сюда не наведываются. А появятся – их можно отпугнуть ружьем. Года три назад у Крохмалевых медведь ночью перевернул два улья, взял рамки с медом и убежал.

К разговору подключается начинающий кавалеровский пасечник Александр ВОДОПЬЯНОВ. В этом году ему стукнуло 65 лет. Он решил заняться пчеловодством и завел 8 ульев. Накачал за неделю 90 кг. Говорит, родне и пчелам на прокорм хватит. А на продажу – уже нет. Но начало положено, а на будущий год Александр Михайлович, глядишь, прикупит еще пару-тройку ульев. Пчеловодство – болезнь «заразная», стоит лишь начать…

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».