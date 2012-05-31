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«Сакура» улучшит экологию Приморья

31 Мая 2012, 01:23 | Приморье

В Фокино прошла торжественная церемония официальной передачи от правительства Японии уникального оборудования, которое будет работать на новом пункте долговременного хранения реакторных отсеков утилизируемых атомных подводных лодок.

Плавучий транспортный док «Сакура» грузоподъемностью 3,5 тыс. тонн, два портальных крана и буксировочное судно «Сумирэ» поставлены в соответствии с соглашениями между правительствами РФ и Японии. Уникальное оборудование стоимостью около 2 млрд рублей будет использоваться для выполнения задач для окончания жизненного цикла выведенных из строя подводных лодок.

В бухте Разбойник создан пункт долговременного хранения реакторных отсеков. Новое оборудование простаивать явно не будет: в Приморье ждут «очищения» 54 реакторных отсека, 19 будут доставлены с Камчатки.

Евгений МЕЩЕРЯКОВ, «Золотой Рог».

Автор: Евгений МЕЩЕРЯКОВ
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