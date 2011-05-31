Гендиректор ЗАО «Приморстрой»: «У нашей компании только два выходных дня в году»

На недавно прошедшей во Владивостоке выставке «Город-2011» экспозиция уссурийской компании «Приморстрой» пользовалась особым успехом. И причиной тому были ее два великолепных макета комплексного строительства жилья в Уссурийске. Причем посетителей выставки привлекали не только внешний вид зданий, организация дворового пространства и наличие объектов социальной инфраструктуры, но и цены «квадрата», которые намного меньше, чем во Владивостоке.

И можно поверить, что некоторым из них рассказывавшие об этих строящихся домах генеральный директор компании Александр ОЛЕКСЕНКО и его заместитель по производству Александр РАЛЬКО заронили «крамольные» мысли вроде: «А не перебраться ли в зеленый и чистый Уссурийск, чтобы жить в хорошем доме и в уютном месте?!».

Комплексное решение

Всего в одной остановке от центра Уссурийска – на ул. Раздольной, рядом с рекой, где и воздух чище, и тихо, и жить интересней – ЗАО «Приморстрой» возводит компактный, уютный жилой микрорайон. В конце прошлого года здесь был введен в эксплуатацию 158-квартирный дом, а в сентябре этого планируется сдать девятиэтажку со встроенными административными помещениями. В дальнейшем будет построено еще несколько жилых домов, два из которых уже проектируются, детский сад, торговый комплекс. Кстати, на последний объект тоже уже имеется свой проект. В целом строительство этого микрорайона намечается завершить в 2013 году.

Для Уссурийска это будет свежий пример создания гуманной городской среды с достойными и комфортными условиями для жизни людей, и – нового мира, который никому не хотелось бы потом променять ни на какой другой.

В таком же ключе сегодня ведется строительство в городе и жилых домов по ул. Пионерской и ул. Кирова.

Жилье, строящееся компанией, пользуется у жителей Уссурийска хорошим спросом. Конечно, на начальном этапе строительство приходится вести за счет своих средств и удачного привлечения инвестиций из-за границы. И лишь затем, когда большая часть дела уже сделана, – по договорам долевого участия. Например, по пятиэтажному дому, который сейчас готовится к сдаче, активные продажи пошли сразу же, как только строители начали устанавливать окна и принялись за отделку. Теперь уже 95% квартир в нем проданы.

Вообще с 1992 года ЗАО «Приморстрой» было построено более 62 тыс. кв. метров жилья, в которых сегодня живет уже около 1200 семей. Это дома, украсившие Уссурийск, – современной архитектуры, построенные с применением новых строительных технологий и материалов. Кстати, компания имеет опыт работы и во Владивостоке. Например, ею в роли подрядчика построен хорошо известный дом «Некрасов» на ул. Круговой возле Некрасовского рынка.

Принципиальным для «Приморстроя» стало то, что он учредил свою управляющую компанию, которая занимается обслуживанием построенного им нового жилья на профессиональном уровне. Собственники квартир уверены в том, что все вопросы, возникающие при эксплуатации дома, будут решены своевременно и без проблем.

«Наш коллектив – уникален»

- Я в должности генерального директора ЗАО «Приморстрой» работаю два года, - говорит Александр Георгиевич. – И, что мне сразу же особенно понравилось в коллективе, когда я пришел в него, – это его уникальность! Все, что в прошлом было самым положительным, им было взято и сохранено. Буквально «оазис» какой-то! Нет у наших людей «рыночной психологии» в плохом понимании, то есть «рвануть», «ободрать». Просто чистый и светлый коллектив! И инженерный, интеллектуальный потенциал – на высочайшем уровне. Около 80% специалистов – с высшим строительным образованием, большим опытом.

Свою историю компания ведет от бывшего треста «Примриссовхозстрой» Главдальводстроя, который был образован15 января 1969 года. В советское время этот коллектив комплексно строил поселки рисосовхозов – жилье, социальные объекты и пр. В том числе – сложные. Не потерялся он и в рыночной экономике. На сегодня в компании насчитывается около 300 человек, в том числе порядка 35 человек – инженерно-технического состава.

О масштабах строительства, которое сегодня ведет компания, можно судить по тому, что ею ежегодно осваивается около полумиллиарда рублей. Но, как считает генеральный директор, можно «спокойно» увеличить объемы в два-три раза за счет расширения деятельности во Владивостоке и по краю, на что коллектив и нацелен. Причем это опять же за счет собственного и заграничного инвестиционного капитала, без «пряников» бюджетного финансирования, на которые часто рассчитывают другие.

Надо сказать, что с генеральным директором коллективу тоже повезло. Пик минувшего кризиса был пройден без «надрыва». Были сохранены и темпы, и качество строительства, и хорошие отношения с заказчиками и покупателями. И это в особой степени, как считают в коллективе, благодаря «классу» руководителя, его умению работать в условиях новой экономики и хорошей организации труда.

- У нашей компании только два выходных дня в году, - говорит он. - Это первое и второе января. Все остальные дни - рабочие: вахтовый метод, скользящий график. Строительство идет непрерывно. Причем все у нас свое, и что идет на дом, готовим сами. Своя мощная промбаза – растворо-бетонный узел, пилорама, столярка, производство металлоизделий. Потенциал большой! Но коллектив – это главное. Один в поле – не воин!

Хорошая репутация, высокая мобильность, отлаженные деловые связи, современная техническая оснащенность, компетентность специалистов, высокая обязательность перед дольщиками, партнерами, поставщиками – все это обусловило устойчивость ЗАО «Приморстрой» в занимаемой им нише на рынке Приморья. Причем – в числе лидеров.

С января 2010 г. ЗАО «Приморстрой» является членом СРО «Альянс строителей Приморья» и играет в этой организации довольно заметную роль, считается ее ведущим генподрядчиком.

Удачи компании – в желаниях приморцев

Главным в стратегии развития этой приморской компании сегодня является «постоянное развитие, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса». Она считает для себя особенно важным вкладывать деньги в новые проекты, используя возможности привлечения иностранных инвестиций. Причем такие проекты, которые ориентированы на то, чтобы приморцы могли «доступно» осуществлять свои мечты – жить в красивых и комфортных домах, имея интересную работу, возможности для отдыха и учебы… Кстати, в этих желаниях приморцев – залог дальнейших успехов компании, рост ее мощи и социальной базы для сотрудников. Как бы этому ни мешали «барьеры», кризисы и катаклизмы…

ЗАО «Приморстрой» находится по адресу: г. Уссурийск, ул. Механизаторов, 22а (район МРО), факс 8 (4234) 31-52-41, телефоны отдела продаж: 8 (4234) 34-20-05, 37-09-69.