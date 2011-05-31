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Расценки на строительные работы проверят
Два года назад Приморье беспрецедентно отличилось на всю страну. В течение всего лишь одного месяца расценки на строительные работы бюджетного финансирования рухнули на 40%. Ни в одном другом регионе страны строители не получали такого «обвала зарплаты».
Формальным поводом тому был мировой экономический кризис. Однако сами строители полагают, что этим «обвалом» выполнялся «социальный заказ» руководства страны, которое тогда предложило изыскать резервы для уменьшения растущих расходов на строительство объектов саммита АТЭС 2012 г.
В итоге снижения номинальной зарплаты, не говоря о реальной, приморские рабочие строительных специальностей – каменщики, штукатуры и пр. – стали терять интерес к работе и покидать строительные компании, а многие - и саму отрасль. И эта тенденция продолжается до сих пор, несмотря на последние оптимистичные отчеты статистики о росте средней зарплаты строителей.
В связи с этой ситуацией Альянс строителей Приморья заключил с некоммерческим партнерством приморских строителей «Властра» соглашение, по которому им с привлечением экспертов должна быть проделана «работа над ошибками» по ценообразованию в приморском строительстве. Расценки, выданные в свое время Региональным центром ценообразования в строительстве, будут «независимо» пересчитаны по методике этого же министерства, и результаты подвергнуты анализу. По итогам, которые пока непредсказуемы, Альянс строителей Приморья предполагает выработать единую позицию и действия с другими строительными СРО, действующими в Приморье.
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