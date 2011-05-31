www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Расценки на строительные работы проверят

31 Мая 2011, 11:52 | Приморье

Два года назад Приморье беспрецедентно отличилось на всю страну. В течение всего лишь одного месяца расценки на строительные работы бюджетного финансирования рухнули на 40%. Ни в одном другом регионе страны строители не получали такого «обвала зарплаты».

Формальным поводом тому был мировой экономический кризис. Однако сами строители полагают, что этим «обвалом» выполнялся «социальный заказ» руководства страны, которое тогда предложило изыскать резервы для уменьшения растущих расходов на строительство объектов саммита АТЭС 2012 г.

В итоге снижения номинальной зарплаты, не говоря о реальной, приморские рабочие строительных специальностей – каменщики, штукатуры и пр. – стали терять интерес к работе и покидать строительные компании, а многие - и саму отрасль. И эта тенденция продолжается до сих пор, несмотря на последние оптимистичные отчеты статистики о росте средней зарплаты строителей.

В связи с этой ситуацией Альянс строителей Приморья заключил с некоммерческим партнерством приморских строителей «Властра» соглашение, по которому им с привлечением экспертов должна быть проделана «работа над ошибками» по ценообразованию в приморском строительстве. Расценки, выданные в свое время Региональным центром ценообразования в строительстве, будут «независимо» пересчитаны по методике этого же министерства, и результаты подвергнуты анализу. По итогам, которые пока непредсказуемы, Альянс строителей Приморья предполагает выработать единую позицию и действия с другими строительными СРО, действующими в Приморье.

Автор: Виктор Кудинов
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru