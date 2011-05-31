Малоэтажное предложение

За последние два года в сфере малоэтажного строительства в России наметились положительные тенденции, связанные с ростом объемов возводимых объектов: таун-хаусов, коттеджей, загородных домов и целых поселков. Не обошла эта тенденция стороной и Приморье – во Владивостоке, Уссурийске, Находке уже есть сданные в эксплуатацию поселки с действующей инфраструктурой.

Спрос рождает предложение, поэтому сегодня в крае возводятся новые поселки, рассчитанные на людей, предпочитающих высокое качество жизни. Каждый из проектов по-своему уникален и имеет свои преимущества. Чтобы познакомиться с проектами поближе, «ЗР» отправился на экскурсию по строящимся поселкам. Приглашаем читателей «ЗР» прогуляться вместе с нами, узнать об особенностях каждого из поселков, о применяемых технологиях, а также послушать мнения руководителей компаний о преимуществах загородной жизни.

Полюбившиеся таунхаусы

ЗАО «КОСАНДРА» заканчивает проект коттеджного поселка «Радово-1», расположенный в районе лесопитомника на Весенней. Сейчас вводится в эксплуатацию «завершающая строчка» так полюбившихся покупателям таунхаусов. На продажу в них осталось всего несколько квартир, стоимостью от 40 тыс. рублей за кв.метр.

В арсенале компании «КОСАНДРА» - 3 коттеджных поселка полного цикла в районе Океанской и Весенней. Частная застройка Владивостока и пригорода чаще всего представлена индивидуальными точечными домами или коттеджами, которые расположены разрозненно, и зачастую не имеют городских коммуникаций. Проект «Радово» стал практически первым полноценным девелоперским проектом в Приморском крае. Поселок подключен к городской системе электро- и водоснабжения, проведены телефонные и интернет-линии.

В поселке «Радово» в качестве основной технологии применяется деревянно-каркасная «канадская» технология. Компания почти два десятка лет до проекта возводила дома по данной технологии, изучала зарубежный опыт ее использования в подобном климате и пришла к выводу, что она сочетает в себе все качества комфортности, экологичности и экономичности. Преимуществом этой технологии является быстрота возведения: при стабильном финансировании дом возводится за несколько месяцев, а дальнейшая эксплуатация дома гораздо экономичнее кирпичного, т.к. эффект «термоса», создаваемый технологией, позволяет быстро согреваться дому и держать заданную температуру.

При разработке проекта поселка земельный участок для его воплощения выбирался с учетом оптимальной транспортной доступности, близости коммунальных сетей, экологии. В поселке каждому отдельно стоящему дому отводится 6-8 соток, а у таунхаусов, в силу отличия формата жилья - по 2-3 сотки. Покупатель после оформления дома в собственность самостоятельно оформляет свой участок в собственность или аренду. Поселок вводился поэтапно, сначала 45 индивидуальных дома, а затем - 4 строчки таунхаусов.

Сейчас строительство находится на заключительном этапе.

Александр КОСЯЧЕНКО, генеральный директор ЗАО «КОСАНДРА»:

- В организованных и продуманных изначально коттеджных поселках складывается комфортный микроклимат для проживания, т.к. здесь отсутствуют стихийные и ветхие постройки, долгострои, как в частном секторе или при ИЖС. Общие территории благоустроены, домовладельцу не нужно тратить единолично больших средств на асфальтирование и озеленение территорий, качественную детскую площадку, организацию жизнеобеспечения своего дома. Организована охрана территории, что гарантирует безопасность даже в отсутствие хозяев дома. Есть гостевые и придомовые парковочные места, это экономит бюджет автолюбителей, а машина находится на безопасной территории. Здесь складывается благоприятное социальное окружение и доброе соседство, что позволяет жильцам быть спокойными за своих близких.

Много вариантов на любой вкус

Скажите, что первое приходит вам на ум, когда мы говорим: коттедж, коттеджный поселок, загородная недвижимость? Вероятно, сейчас вы подумали: «Радово-2». И, конечно же, не ошиблись. Иными словами… если уж это название стало едва ли не символом коттеджных поселков как таковых – то тому есть веские причины.

Один из самых ярких проектов в области загородной недвижимости - и, притом, один из самых массовых. ООО «КОСАНДРА» возвело здесь более 90 домов, причем все работы уже завершены и поселок полностью готов к проживанию. Собственно, здесь уже живут – своего покупателя пока еще ждут всего 11 коттеджей. Работы продолжаются лишь в расположенном несколько обособленно «зеленом» районе «Радово-2», где строятся таунхаусы. Работы ведутся и в прилегающем поселке «Дубрава», речь о котором пойдет ниже, – это тоже объект ООО «КОСАНДРА».

Главное, что следует знать покупателю – вся приобретенная здесь (и в любом другом поселке компании) недвижимость переходит в собственность покупателя. Включая земельный участок. Земля в собственности – это не просто эффектная деталь, а вполне определенная уверенность в отсутствии возможных в будущем проблем. И, увы, далеко не всегда такие проблемы настигают арендатора через пятьдесят оговоренных лет…

Земля в пределах поселка – это 5-7 придомовых соток для коттеджей и от 2 до 5 соток для таунхаусов. Не следует забывать, что мы говорим не об отдельностоящем загородном доме, а именно о коттеджном поселке, в формате которого назвать такие участки «скромными» просто не получается. Планировка «Радово-2» достаточно просторная, напоминающая скорее о «белом пригороде» американских городов, нежели о родных нам районах плотной коттеджной застройки. Соответственно выстроено и окружение – аккуратные тротуары, хорошие дороги в гладком асфальте, детские площадки, спортивная коробка-каток, множество зеленых насаждений, включая и сквер для прогулок. Когда в конце 2011 года будут завершены работы над «зеленым» районом таунхаусов, заработают теннисный корт, волейбольная и баскетбольная площадки. Все это – за городом, но с городской инфраструктурой, включая все коммуникации, от линий связи и интернет до света, воды, канализации. Поселок прекрасно охраняется, установлен общий периметр безопасности и система видеонаблюдения. В числе сотрудников управляющей компании есть даже садовник – помимо уборщиков, сантехника, электрика. Словом, это комплексный, законченный, организованный, хорошо выверенный проект, в который вложен весь профессионализм и опыт компании, специализирующейся именно в этой области.

Коттеджи в «Радово-2» - это двухэтажные дома площадью 114-118 кв. м. Коттеджи строятся по известной «канадской» технологии – это деревянные каркасные дома, утепленные с помощью современных изоляционных и мембранных материалов. Прочная, проверенная многими годами опыта, конструкция «канадского» дома – это именно тот способ, который используется для строительства около 80% частного жилья в мире. Стоимость такого дома составляет 48.900 рублей за кв. м.

Для таунхаусов используется другой подход – каркас из монолитного железобетона, стены из андезитобазальтовых блоков, утепление, японские вентилируемые фасады. Это 2-этажные блоки площадью от 168 до 210 кв. м, со встроенным гаражом и, для некоторых домов, собственным подвалом. Цена на такой таунхаус начинается от 45000 рублей за кв. м.

Рядом с «Радово-2» компания реализует проект, построенный по принципиально иной идеологии, – поселок «Дубрава». Вместо готовых коттеджей или таунхаусов жителям этого поселка предлагается возможность выбора практически любого аспекта своей будущей загородной жизни. Можно выбрать размер участка, проект дома, технологию и материал строительства – словом, подогнать под свои желания. При этом – традиционный для ООО «КОСАНДРА» подход с собственностью на землю, выгодные для покупателя городские коммуникации, удобная для жизни инфраструктура поселка.

И «Радово-2», и поселок «Дубрава», несомненно, удачно расположены – на территории бывшего лесопитомника, 28-й километр. Официально место называется «II пояс санаторно-курортной зоны Владивостока», что (несмотря на сухость фразы) довольно точно передает ощущения от пребывания здесь. Экологически чистый, тихий, далекий от городской пыли район.

Дмитрий ШИНКАРЕНКО, генеральный директор ООО «КОСАНДРА»:

- Даже в хорошем многоквартирном доме все равно есть немного общежития. Коттеджный поселок, пожалуй, это, прежде всего, возможность гарантировать себе адекватное окружение. К тому же – еще и на некотором удалении от вашего дома. Вашего собственного дома. На вашей собственной земле.

Дома и загородные квартиры на Седанке

Архитектурно-строительная компания «Град М» в настоящее время производит работы по благоустройству территории 2-й очереди строительства, а также ведет 3-ю очередь строительства жилого загородного комплекса «Таун Парк» в районе ст. Седанка (Старый аэродром). К продаже уже сегодня предлагаются как 3-этажные дома, так и двухуровневые квартиры в таунхаусах. Ввод 3-й очереди строительства в эксплуатацию запланирован на конец 2011 года. Стоимость готового дома или квартиры - от 50 000 руб. до 60 000 руб. за кв.м (в зависимости от площади).

Уникальность этого жилого комплекса заключается в том, что он расположен в ближнем пригороде Владивостока, в курортной зоне. Это единственный на сегодня проект жилого клубного комплекса в ближнем пригороде Владивостока.

Т.к. «Таун Парк» находится в непосредственной близости к городу, первоочередная задача застройщика - создать условия для комфортного проживания небольшого количества собственников за городом в формате городской квартиры.

На территории жилого комплекса «Таун Парк» расположены: 16 таунхаусов (к продаже предлагаются дома и квартиры); профессиональная охрана территории, видеонаблюдение; подземная парковка на 60 машиномест; круглосуточный продуктовый магазин; 2 зоны для барбекю; детская игровая зона, спортивная площадка, летний бассейн для детей; профессиональный ландшафтный дизайн и подсветка территории.

Немаловажным при выборе жилого дома сегодня является и технология строительства. Дома в «Таун Парке» изготовлены по технологии «Изодом 2000», также используется кирпич, перекрытия из монолитного железобетона, мягкая кровля.

В системе «Изодом-2000» используется специальный строительный пенополистерол. Пенополистерол является экологически чистым материалом (97% - воздух, и 3% - материал) и используется даже для упаковки пищевых продуктов.

Пенополистирол практически не впитывает влагу (влагопоглощение О,1%) и интенсивно пропускает водяные пары (Паропроницаемость - 0,032мг/ м.ч.Па), содержащиеся в воздухе. Низкие температуры не оказывают никакого влияния на химические и физические свойства пенополистирола.

Отопление дома, построенного по технологии «Изодом-2000», стоит в три раза дешевле, так как высокие теплоизоляционные свойства ограждающих конструкций позволяют обходиться меньшим числом радиаторов, менее мощным котлом и малым расходом топлива. Стены «Изодома» (толщина может достигать 25 см) тоньше стен из других материалов — при одинаковой теплосберегающей способности.

Технология «ИЗОДОМ» позволяет использовать различные варианты перекрытий, допускает применение разнообразных конструкций крыши практически без ограничений и различные варианты внешней и внутренней отделки.

Что касается земельного вопроса, то владельцы таунхаусов имеют в распоряжении от 100 до 300 кв.м участка индивидуального пользования. Остальная территория жилого комплекса – для целей общедолевого использования. Земля в долгосрочной аренде с возможностью последующего оформления в собственность владельцами жилой недвижимости. Дома вводятся в эксплуатацию согласно очередности строительства.

На счету компании «Град М» уже имеется введенный в эксплуатацию и на данный момент полноценно функционирующий жилой комплекс «Новая Седанка», расположенный также в районе ст. Седанка (Старый аэродром).

Андрей БОРНЯКОВ, генеральный директор ООО «Град М»:

- Что такое, по сути, таунхаус? Это компромисс между индивидуальным коттеджем и многоквартирным домом. Проживание в таунхаусе коттеджного поселка не требует таких затрат времени, сил и финансов, как на содержание и обслуживание отдельно стоящего загородного дома. По комфортабельности они ничуть не уступают коттеджам, при домах в таунхаусах имеется небольшой участок земли, где можно разбить клумбу или организовать пикник, наличие охраняемой автопарковки и общая благоустроенная территория поселка имеет немаловажное значение.

Отдельно хотелось бы выделить, что все коммуникации в нашем поселке городские – это надежнее и удобнее, за исключением теплоснабжения, оно электрическое. Таким образом, даже минимальная инфраструктура поселка позволяет наслаждаться всеми радостями загородной жизни в «городском формате».

Инфраструктура для спорта и отдыха

Клубный загородный комплекс «Грин Парк» находится в курортно-санаторной зоне Владивостока на улице Садгородской. Отличительная черта данного района - уникальный микроклимат. Давно подмечено, что когда в городе морось и туман, здесь ясная солнечная погода.

Комплекс располагается вблизи моря и окружен чистым лесом, поэтому здесь не будет мешать ни грохот проходящих поездов, ни шум автотрассы. В Садгороде отсутствуют производственные предприятия, крупные автомагистрали и железная дорога, что обеспечивает высокую экологичность района.

Уникальность комплекса «Грин Парк» выражается в его спортивно-рекреационной инфраструктуре, клубном статусе комплекса и единой комплексной застройке.

Украшением станет зона отдыха, расположенная в центральной его части, которая, несомненно, станет излюбленным местом для проведения досуга и детей, и взрослых. На ее территории будет фонтан, пешеходные дорожки для прогулок, скамейки, лужайки для игр, цветники и детские площадки. Для занятия спортом на территории оборудуют многофункциональный стадион и теннисный корт, а также крытый плавательный бассейн. Для отдыха на свежем воздухе в лесопарковой зоне предусмотрены беседки с мангалами. Любителям попариться уже никуда не надо будет ездить - к их услугам великолепная русская баня!

Клубный статус комплекса подразумевает проживание в нем семей одного социального уровня, которые и определят единые правила для своего комфортного проживания. Концепция поселка позволяет выбирать между таунхаусами площадью 198 кв. м и квартирами в малоквартирном клубном доме, площадью от 80 до 130 кв. м.

Несущие конструкции фундаментов, колонн, перекрытий выполняются из железобетонного монолита. Такая конструкция не предусматривает несущих стен, поэтому у будущих жильцов «Грин Парка» есть возможность проектировать внутреннее пространство и интерьер своего дома без ограничений.

Таунхаусы и квартиры имеют максимальную площадь остекления, выполненную современным высококачественным немецким профилем Rehau Delight Design, с использованием самых современных энергоэффективных технологий. Наружные стены домов выполнены из облицовочного керамического кирпича с внутренним заполнением энергоэффективным газобетонными блоками. Такая конструкция стен, признана самой теплой и долговечной. На данный момент стоимость квадратного метра равняется 55 000 рублей. В эксплуатацию готовый поселок планируется сдать в середине 2012 года. У компании уже есть опыт строительства клубного жилья – это проект «Ренессанс», который находится в районе Ботанического сада.

Артем ЛОЗОВСКИЙ, руководитель проекта «Клубный поселок Green-park»:

- Разумеется, комплексная застройка имеет ряд преимуществ, начиная от единого архитектурного дизайна и заканчивая более низкой конечной стоимостью жилья благодаря централизованной подводке всех коммуникаций.

Приморская «Венеция»

Строятся коттеджные поселки и за пределами Владивостока. Компания «Строитель-43» возводит коттеджный поселок «Венеция» на берегу моря. Приморская «Венеция» располагается неподалеку от поселка Волчанец, всего в 20 км от г. Находка. Приобретение недвижимости на море в таком месте – это настоящая удача, ведь дом у моря располагается в пляжной зоне на берегу морского заповедника. Расположение домов на берегах искусственных каналов позволит жителям коттеджного поселка воплотить в жизнь еще одну мечту. Благодаря системе каналов и наличию собственного пирса каждый владелец коттеджа сможет обзавестись личной лодкой, катером или даже яхтой. На собственном водном транспорте жители «Венеции» смогут выходить в открытое море в любое время суток на рыбалку или морскую прогулку с друзьями и близкими. Согласитесь, о такой возможности жители города могут только мечтать. Кроме того, коттеджный поселок «Венеция» будет обладать развитой инфраструктурой – предусмотрены асфальтированные подъездные дороги, благоустроенные и чистые пляжи, площадки для отдыха, живописные набережные и парковые зоны. Таким образом, «Венеция» предлагает вам комфорт и удобство городской квартиры, даря при этом возможность жить в собственном частном доме на природе.

Для того чтобы недвижимость на море могли приобрести клиенты с разными потребностями и разными финансовыми возможностями, в «Венеции» строятся 1- и 2-этажные коттеджи площадью от 130 до 300 кв.м. Всего в поселке будет построено 198 домов. Возможность выбора коттеджа на участке необходимой площади (от 6 до 12 соток) по наиболее приемлемой цене делает мечту еще более доступной.

Сергей ШЕЛУПАЙКО, генеральный директор ОАО «Строитель-43»:

- Строительство коттеджей осуществляется по современной немецкой технологии «Изодом», которая позволяет надежно защитить здание от воздействия морского климата. Каждый дом оснащен всеми необходимыми удобствами (электричество, тепло и водоснабжение, индивидуальные очистные сооружения, спутниковая связь, вывоз бытовых отходов). После сдачи коттеджей в эксплуатацию будет обеспечена круглосуточная охрана поселка. Стоимость готового дома с чистовой отделкой и встроенной мебелью, причалом и благоустроенным участком составляет от 45 до 50 тыс. руб. за кв. м в зависимости от размера дома. Дома сдаются в эксплуатацию каждый отдельно по мере готовности, причем компания берет на себя процедуру оформления земли в собственность владельца дома, что значительно ускоряет эту процедуру.

«Ясные» перспективы

Поселок нового типа «Ясный» в селе Прохладное Надеждинского района имеет в собственности 0,3 гектара с последующим расширением. Данный участок находится в частной собственности, на расстоянии 300 метров от участка находится побережье Дефриз, новая современная автострада «Владивосток - поселок Новый - Дефриз - Седанка - бухта Патрокл», что позволит за 15-20 мин. добраться до Владивостока, в 15 минутах ходьбы находится остановка электрички. Также рядом находится п.Новый с развитой инфраструктурой.

На данной территории будут представлены два типа жилых домов: дома «клубного», «дуплекс» типа с отдельным участком 5-10 соток с общей площадью жилых помещений от 120 кв. м до 150 кв.м по цене от 38 до 40 тыс. рублей за 1кв.м и так называемое загородное жилье, выполненное в виде таунхаусов с отдельными входами в каждую квартиру (многоуровневые квартиры) от 60 кв.м до 150 кв.м по цене от 30 до 35 тыс. рублей за 1 кв. м. На территории будет выполнен проект ландшафтного дизайна для создания особого микроклимата данной территории. Данные жилые дома будут централизованно подключены к тепло-водо-электро-снабжению, за счет чего стоимость коммунальных платежей составит от 3 до 6 тыс. рублей в месяц. Данные дома будут объединены в ТСЖ.

Стадии проекта делятся следующим образов – в мае 2011 года завершается планировка территории под размещение жилых домов и коммуникаций, в июне 2011 года будет начато строительство, которое планируется окончить в июне 2012 года.

Фундамент единый для всех жилых домов (ленточный или сваи), стены выполнены из пеноблоков, кровля - из металлочерепицы. Будут применены новые технологии по энергосбережению и утилизации отходов. На территории участка будет создан специальный микроклимат за счет продуманного размещения жилых домов, посадки деревьев разных пород и устройства водоемов и террас.

Дом мечты

Возводится коттеджный поселок и в Уссурийске - компания «Граунд Девелопмент» предлагает построить дом в поселке «Радужный».

«Радужный» предназначен для строительства домов усадебного типа. Размеры земельных участков варьируются от 10 до 90 соток. Участки с подведенными центральными инженерными коммуникациями от городских сетей продаются под самостоятельную застройку, что позволяет построить дом своей мечты.

Комфорт и уют для жителей обеспечат работники управляющей компании поселка. А свежий целебный воздух – декоративные деревья и кустарники разных пород.

Коттеджный поселок «Радужный» расположен на берегу реки Комаровка, окружен смешанным лесным массивом, а расстояние до центра Уссурийска составляет 7 км.

Земельные участки оформлены на праве собственности; технические условия на водоснабжение и электричество - получены; на каждом участке централизованное водоснабжение, канализация, подведено электричество (15 кВт/уч.); имеется возможность прописки – участки находятся в черте Уссурийска. Участки продаются свободными от строительного подряда, что позволяет построить дом своей мечты!