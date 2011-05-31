Стройиндустрия выходит из комы

Рост строительной активности в Приморье, позволивший краю вырваться в минувшем году на первое место по ДВФО по объемам выполнения строительных работ, сказался и на ситуации в стройиндустрии. По крайней мере, в ней сегодня не так плохо, как могло бы быть, если бы не рост заказов, связанных со строительством объектов саммита АТЭС и прочим, финансируемым в основном из бюджетных источников. Меньше стала доля частных заказов, но надежда, что частный инвестор-строитель повысит активность, все-таки есть. Если его смогут в этом убедить. Тем более что резервы у стройиндустрии есть.

ОАО «Фирма "Аврора"»

Самым значительным из предприятий стройиндустрии Приморья было и остается ОАО «Фирма «Аврора» или, как оно называлось прежде, Завод КПД-300 Владивостокского ДСК Главвладивостокстроя Минвостокстроя СССР. Проектная мощность предприятия составляет 300 тыс. кв метров деталей КПД, но и в лучшие годы оно работало на 70% от проектной мощности. Занятость доходила до 2000 человек.

Сейчас завод работает в «расслабленном» режиме и выпускает деталей КПД в лучшем случае 50-60 тыс. кв. м в год, хотя мощности все еще позволяют производить в два раза больше. Но это если бы было больше заказов.

Основной продукцией завода на сегодня остается комплект деталей КПД 83-й (теплой) серии для панельного жилого домостроения, основательно модернизированной и, как утверждают заводчане, надежного качества. Эта технология сегодня позволяет строить коробку здания на 30-40% дешевле, чем какая-либо иная, присутствующая на строительном рынке Приморья, значительно быстрее и при меньшей занятости рабочих непосредственно на стройплощадках.

При всех своих плюсах крупнопанельное домостроение во Владивостоке сильно сдало свои позиции. Сначала в 1990-х гг. кирпичным домам, а затем – монолитно-каркасным. В итоге предприятие часто простаивало без работы. Численный состав резко сократился, и сегодня составляет около 600 человек.

Серьезный кризис с заказами назрел к весне этого года. Прежние были отработаны, а новые «не созрели». Тогда к решению проблемы подключились краевые власти…

Прошло почти три месяца. Линии по выпуску деталей КПД загружены. Продукцией почти до отказа забиты склады. Еще немного, и ее придется складировать на «свободных территориях». За это время на строительство в Снеговой пади «Авророй» было поставлено деталей на шесть десятиэтажных блок-секций. Где-то в начале июня должна появиться определенность еще по двум-трем блок-секциям. Уже в июле может появиться заказ еще на три дома по шесть блок-секций. В целом коллектив работой от военных может быть загружен до середины следующего года. Есть надежда, что заказы будут и далее. Но «коммерческое» направление КПД почти иссякло. Строительство в «Зеленом квартале» на исходе, на ул. Тобольской «ДРУС» планировал возвести еще несколько блок-секций к уже стоящей коробке, но это строительство пока приостановилось.

ЗАО «ДВСК»

Производственная база ЗАО «ДВСК» сегодня заметно уступает «Авроре». Дом в технологии «КУБ-2,5», комплект которого выпускается здесь, мог бы активно насыщать местный рынок, но спроса на него практически нет. Долевое строительство, которое предприятие само ведет по ул. Кипарисовой, идет медленно.

Председатель совета директоров ЗАО «ДВСК» Виктор КРИВУЛИН отметил, что сдающийся сейчас дом должен был сдаться еще четыре года назад, но этому мешали внешние причины. Тем не менее, заказы есть, и заказы хорошие, с которыми приятно работать. Например, тысячи плит от крупных заказчиков, которым надо много и срочно. Причем их больше волнует не цена, а именно сроки. В общем, в лето предприятие входит ровно, уверенно, хотя заказы идут «волнами», и наваливающиеся «пики» создают напряженность для рабочих смен.

Небольшая прогулка по территории и цехам показывают, что действительно работа у людей здесь имеется. На складах – плиты, кольца, лотки. Выпускаются сваи, бетонный бордюрный камень, блоки и пр. Однако остается впечатление, что потенциал предприятия используется не столь значительно. И это действительно так, если вспомнить, что в конце 1980-х гг. оно комплектовало и одновременно вело во Владивостоке строительство 50-60 объектов различного назначения.

На будущее у этой производственной базы имеются неплохие шансы по расширению производства. Связь Чуркина с центром города и с о. Русский делает этот район привлекательным для роста здесь нового строительства, которое в какой-то степени может опираться и на мощности этого предприятия.

ОАО «ЦЭТ»

Единственное приморское предприятие стройиндустрии, остающееся сегодня в руках государства, – это владивостокское ОАО «Центр экспериментальных технологий». Его генеральным директором столица недавно назначила Олега ДАНЧЕНКО, что, полагают, открывает перспективы притока «московских» заказов, которые придадут работе коллектива большую значимость и уверенность. Тем более, что резервы еще есть.

Сейчас загруженность завода ОАО «Центр экспериментальных технологий» составляет около 70%. Его продукция поставляется не только по краю, но и в другие регионы Дальнего Востока, отличается высоким качеством, поскольку делается с использованием японского и южнокорейского цементов, химических добавок разработанных ДальНИИСом и пр., которые улучшают характеристики бетона. Например, энергетики, чья требовательность хорошо известна, постоянно заказывают на заводе электроопоры. Заказчики активно берут разные сваи, плиты, лотки, брусчатку.

В общем, качество – это тот конек, на котором «ЦЭТ» уже десятки лет выстраивает и держит связи с заказчиками.

Как отмечает исполнительный директор Людмила КУТОВА, минувший кризис для предприятия прошел практически незаметно. Объем частных заказов, которые и формировали портфель, не снижался, а наоборот рос. Даже минувшей зимой с ними было намного лучше, чем прежде. Завод берется за любые индивидуальные заказы, большие ли, маленькие ли… Причем очень мобильно перестраивается на выпуск новой продукции. Своими силами и быстро изготавливает под нее металлоформы.

Только в прошлом году выпуск товара увеличился на 25% и был достигнут исключительно за счет роста производительности труда. Это позволяет поднимать работникам зарплату. Выдается она стабильно и без задержек.

Кстати, штат завода уже много лет остается на уровне около 100-120 человек. В основном это женщины – опытные специалисты, ветераны, для которых привычно работать с экспериментальными или оригинальными видами продукции, за изготовление которой не берутся иные предприятия стройиндустрии. Кстати, «иностранные рабочие» здесь устраивались на работу на общих основаниях и работают уже около пяти лет. Недавно на производство пришли новые мастера, начальник участка.

В какой-то степени завод феноменален, поскольку, несмотря на его «миниатюрность», в прошлом году он смог войти в число ста крупнейших предприятий-налогоплательщиков Приморья. Впрочем, он был создан как уникальный, и таким, пожалуй, продолжает оставаться. Несколько лет назад, когда предприятием руководила Лариса МИЛЮТИНА, оно было названо также в числе 800 лучших по России. Были и другие серьезные победы.

В общем, завод старается быть как можно ближе к «народу» и помогать людям и бизнесу в любом строительном деле, где требуется именно качество. Что касается количества, то с этим несколько сложнее, поскольку своими объемами производства он, конечно же, сильно уступает приморским монстрам стройиндустрии. Тем не менее он ежедневно отгружает свою продукцию десятками машин.

Завод ЖБИ-3 пос. Заводского

Генеральный директор предприятия Владимир КИСЕЛЕВ считает, что имеющиеся мощности завода позволили бы без особых хлопот увеличить выпуск железобетонных изделий в 2-2,5 раза. Достаточно перейти на двух-трехсменку. Однако такой вал заказов, по его мнению, вряд ли возможен в ближайшие годы, поскольку даже тех, которые сегодня размещаются на заводе в связи с возросшей строительной активностью в крае, хватает лишь для того, чтобы удерживаться по выпуску продукции на уровне 2008 года. Это в теплое время года позволяет обеспечивать работой 470 человек.

Зимой в связи с традиционным уже сокращением заказов занятость людей на предприятии резко падает. Заработанного хватает на оплату поставок сырья, зарплату и налоги, а под выполнение новых заказов средств нет. Ну, а бюджетное финансирование по ним открывается в лучшем случае в конце первого квартала-начале второго. Брать же кредиты, которые невозможно погасить, руководство предприятия считает невозможным. Поэтому производство приходится сокращать.

Сейчас завод поставляет комплекты изделий из железобетона на обустройство объектов газопровода, дорожные плиты, аэродромные плиты и пр. очень большой номенклатуры.

В последнее время появился очень «робкий» интерес к выпускаемому заводом дому 121-й (теплой) серии. В прошлом году в Артеме для ветеранов войны и под переселение из ветхого жилья были построены три таких блок-секции, потом построили еще одну. Но те поставки деталей КПД заказчиком не оплачены и по сей день. В ближайшее время два дома на бюджетные средства и деньги дольщиков будут строиться в Уссурийске. Да несколько потенциальных заказчиков исключительно из «энтузиазма старых времен» давно присматриваются, прицениваются, но до конкретных договоров дело пока не доходит.

По мнению Владимира Киселева, жилищная тема не внушает оптимизма, потому что заказы распределяются по итогам тендеров, которые и сроки отнимают, и потенциальные заказы.