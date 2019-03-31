Почти 250 приморских семей подали заявки на получение "Доступной ипотеки"

С начала этого года по программе «Доступная ипотека» выдано 34 займа

С января по март 2019 года жители Приморья оформили более 30 займов по программе «Доступная ипотека». Всего же за весь период действия проекта заявки на участие в нем подали почти 250 человек.

Как сообщили в Корпорации развития жилищного строительства, с начала этого года по программе «Доступная ипотека» выдано 34 займа, общее количество поданных заявок – 249.

Большинство заявлений поступило от учителей и медицинских работников Владивостока. Но также среди обратившихся – жители Дальнереченска, Дальнегорска, Лесозаводска, Артема, Большого Камня, Арсеньева, Спасска-Дальнего и других населенных пунктов Приморского края.

Одна из участниц программы – акушерка роддома №1 Владивостока с 20-летним стажем Наталья Смирнова. По ее словам, на сегодняшний день процентная ставка по «Доступной ипотеке» – самый выгодный из всех, которые можно было найти. Жилищный платеж, если в семье работают два человека, вполне посильный.

Сергей и Кристина Калинины тоже воспользовались программой «Доступная ипотека». Кристина – учитель начальных классов одной из школ Уссурийска.

«Мы нашли в своем городе квартиру с подходящей стоимостью квадратного метра, смогли собрать первоначальный взнос. Застройщик предоставил нам скидку и сопровождали нас на всем этапе оформления документов. Все это позволило нам стать участниками программы и счастливыми обладателями квартиры. На процентах, по предварительным подсчетам, мы сэкономили почти миллион рублей», – рассказали супруги.

Отметим, участниками программы могут стать не только работники здравоохранения, медицины и культуры. С 1 января 2019 года в программу внесли изменения, по которым получить «Доступную ипотеку» могут представители еще двух категорий граждан – сотрудники организаций оборонно-промышленного комплекса края и авиационных предприятий, занятых в обслуживании рейсов внутрикраевой авиации.

Напомним, программа «Доступная ипотека» разработана Корпорацией развития жилищного строительства Приморского края по поручению руководства региона для того, чтобы обеспечить жильем работников бюджетной сферы и привлечь в муниципалитеты новые кадры. Приморский край стал первым регионом Дальнего Востока, разработавшим и принявшим программу. Базовая ставка по ней зависит от суммы займа – от 7,25%. На данный момент обладателями льготного займа стали почти 100 жителей края.

Подробно с программой «Доступная ипотека» и условиями участия в ней можно ознакомиться на сайте КРЖС, а также по телефону: 8 (800) 250-72-10.

Добавим, рост объема вводимых ежегодно квадратных метров жилья в стране – одна из важнейших задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным в новом майском указе, определяющем стратегию социально-экономического развития государства на ближайшие годы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.