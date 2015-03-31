В Приморье создание государственной аптечной сети может стать убыточным проектом

Жесткая конкуренция между частными аптечными сетями предотвратила спекулятивное повышение цен на лекарственные препараты в Приморском крае. При этом многие эксперты считают, что создание в Приморье государственной аптечной сети по образу КГУП "Краевая аптека" может стать убыточным проектом из-за высоких затрат на первоначальном этапе, но представители власти говорят о формате частно-государственного партнерства.

Большинство аптечных сетей в кризис уменьшили свои маржинальные аппетиты. Снижение покупательской способности нашло понимание у владельцев розничных аптечных сетей и отразилось в их маркетинговых стратегиях.

"Стоимость среднего чека в аптечных сетях Приморья за январь - февраль снизилась на 10-15%, - утверждает генеральный директор крупнейшей в Приморье частной аптечной сети " О VITA" Елена АНИСИМОВА. - Безусловно, повышение курса доллара привело к повышению цен, но это проходило постепенно. Наша компания не стала пользоваться ситуацией, когда была возможность реализовать старые складские запасы лекарственных препаратов по новой цене. Наши аптеки до последнего держали цену, и тем самым не допустили резкого шокового подорожания. Для нас было главным сохранить наших клиентов, ведь на этом рынке очень жесткая конкуренция, только за последний год только во Владивостоке открылось около 10 аптек конкурентов. Естественно в этих условиях даже до наступления кризиса аптеки часто шли на снижение цен и внедрение новых форматов торговли уменьшающих издержки. Этот ценовый понижающий тренд и стал настоящим рыночным якорем, который фактически "бросила" каждая аптечная сеть в условиях роста цен".

"По данным Росздравнадзора, стоимость препаратов от 50до 450 рублей в феврале снизилась на 1,5%, - отмечает руководитель Росздравнадзора по Приморскому краю Наталья Двуреченская. - Стоимость препаратов выше 500 рублей также снижается в этих пределах. Немного повысились в цене препараты стоимость до 50 рублей. В целом ситуация с повышением цен на лекарства в Приморье не критическая. Это связано с переформатированием логистики и стратегий продаж у крупных игроков на рынке, и их желанием удержать продажи на прежнем докризисном уровне. Но самое важное, что рост цен практически не коснулся жизненно важных лекарств, так как их стоимость регулируется государством. Мы провели ряд проверочных мероприятий ни в одной коммерческой аптеке не нашли завышения цен на ЖНВЛП. Средняя торговая наценка на них колеблется в районе 15-20%, но отдельные аптеки ее уже "уронили" до 10%".

"Объемы продаж сократились на 10%, в денежном выражении на 5%, - рассказывает управляющий сети "Аптека экономных людей" Вячеслав СВИРИДЕНКО. - Однако могу сказать, что все аптечные сети проявили себя как социально ответственные предприятия и сократили свой маржинальный доход на каждом этапе товарной цепочки. Главное в условиях кризиса это удовлетворить потребность клиента в приобретении лекарственных препаратов. Дефицит лекарств может обернуться угрозой жизни и здоровья населению. Но при этом повышение цен также ставит вопрос о возможности людей выполнять назначения врачей. Чтобы сохранить доступность лекарств часть импортных лекарственных препаратов была, заменена отечественными аналогами, что позволило снизить цену на большинство позиций. Сейчас все усилия нашей компании направлены на сохранение стандартов уровня обслуживания и сохранение лояльности клиентов. Что касается реализации жизненно важных препаратов то здесь постоянно идет наращивание ассортимента. Стремимся, чтобы было 5-6 наименований основных препаратов по действующему веществу, то есть доступность приобретения лекарств этой группу у клиентов сохраняется на высоком уровне".

"Часть ассортимента сегодня пересматривается в сторону отечественных препаратов, но при этом у нас есть в продаже и препараты импортные которые выросли в цене. Мы формирует ассортимент так, чтобы доступность к лекарствам сохранялась не только в крупных городах, но отдаленных населенных пунктах, где расположены наши аптеки. Информатизация всех наших аптек позволяет нам очень оперативно реагировать на запросы клиентов и не важно, какой препарат им требуется дешевый или дорогой. Бывает, что по запросу клиента мы везем одну упаковку 100 рублевого препарата за сотни километров", - рассказывают представители " О VITA".

Между тем дефицит определенных препаратов все же присутствует, но это связано с тем, что иностранные производители временно прекратили поставку отдельных препаратов по причине нерентабельности продаж.

Все же снижение покупательской способности заставляет аптечный бизнес менять свои стратегии развития. Так многие аптеки отказались от расширения и вхождения в другие сегменты бизнеса. Несколько опрошенных представителей аптек заявили о том, что они будут внимательно пересматривать деятельность своих аптек и вполне возможно что убыточные розничные точки будут закрыты.

Между тем в Приморье продолжается процесс ликвидации КГУП "Краевая аптека", которое было создано еще в 2002 году постановлением администрацией Приморского края года "для решения социальных задач в области здравоохранения, с целью централизации закупа медикаментов (в том числе - наркотических средств и психотропных веществ)". В состав предприятия входило 2 аптечных склада, 21 аптека, 16 аптечных пунктов, а также региональный центр контроля качества лекарственных средств.

Однако как показало время, реализация социального проекта привела к тому, что краевое аптечное предприятие оказалось банкротом, а его генеральный директор стал фигурантом уголовного дела. В то же время, по мнению многих опрошенных экспертов, причина банкротства предприятия стала его неоплаченная властью социальная направленность.

"Ежегодно краевая аптека, обслуживая социальный заказ администрации края, тратила около 200 млн рублей, но бюджет ей эти потери не компенсировал. Долги копились годами, пока кассовый разрыв стало невозможно гасить банковскими кредитами. Это и стало причиной банкротства", - рассказал "ЗР" в неофициальной беседе один из бывших работников предприятия.

Что сегодня с предприятием банкротом не совсем понятно, но в Арбитражном суде Приморского края кредиторы компании продолжают отсуживать свои деньги, поэтому юридическое лицо "Приморская краевая государственная аптека" еще находится в конкурсном управлении.

О том, что будущее краевое аптечное предприятие составит им конкуренцию, игроки рынка уже думали, но особых опасностей не видят, а вот определенные трудности при реализации проекта отмечают.

"Идти по этому пути не стоит, - считает руководитель аптечного холдинга "Монастырев РФ" его основатель Александр МОНАСТЫРЕВ. - Сегодня в коммерческих аптеках цены порой ниже, чем в муниципальных"

"Аптека вне зависимости от формы собственности будет работать в рыночных условиях. Она будет платить аренду, коммунальные платежи, налоги и заработную плату. При всем желании удешевить лекарства сделать это возможно только до определенных пределов. Нынешние аптечные сети при своем развитии имели доступ к дешевым кредитам и оборотным средствам. "8-12 млн рублей, стоит открыть небольшую аптеку в спальном районе, в 30-40 млн обойдется запуск большой аптеки в центре города. Поэтому если сейчас создавать огромное краевое предприятие, то необходимо его дотировать, иначе оно будет неконкурентным", - считает Вячеслав Свириденко.

Между тем, губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ отсчитываясь перед депутатами ЗС ПК, заявил: "Мы хотим возродить государственное регулирование цен на лекарства, возродив государственные и муниципальные аптеки. Это не значит, что частные аптеки прекратят свое существование. Для малообеспеченных слоев населения будут работать аптеки, где цены на лекарства будет регулировать государство".

Вице-губернатор Приморского края, курирующий здравоохранения Павел СЕРЕБРЯКОВ подробнее обрисовал концепцию будущего краевого аптечного предприятия. По его словам, власть вкладывать сотни миллионов бюджетных денег не намерена. А система государственной торговли по фиксированным ценам будет выстроена при помощи частно государственного партнерства. При этом он заметил, что проект будет тщательно экономически просчитан и реализован поэтапно.

Юрий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.