Производительность труда китайцев в два раза выше, чем приморцев

О подготовке кадров для промышленных предприятий много говорится на всех уровнях власти - от федеральной до региональной и муниципальной. Председатель правительства Дмитрий МЕДВЕДЕВ на недавнем совещании обозначил одну из главных задач российской экономики - подготовка квалифицированных кадров как залог развития будущего страны. И речь шла не только о промышленности, но и о субъектах малого и среднего предпринимательства. Один из таких субъектов российской экономики, гендиректор анучинского ООО "ЛесСтрой Регион" Лариса БУТЕНКО рассказала "Золотому Рогу" о стоящих перед малым бизнесом на периферии кадровых проблемах.

- Основным направлением деятельности нашего предприятия является деревообработка. У нас действует несколько обрабатывающих линий, и мы постоянно испытываем потребность в персонале. Нужны как специалисты, так и рабочие. Каждая единица техники должна работать и приносить прибыль, а не простаивать из-за отсутствия работника.

- Какие требования вы предъявляете к своим работникам, и в каких условиях они работают?

- На пилораме работать физически тяжело, но каждый знает свою задачу. Основные требования - соблюдать нормы безопасности труда, пожарной безопасности, технологию производства. У водителей тоже работа не простая - это лесные дороги, мосты из бревен, колея в колено. На самой лесосеке есть кухня, баня, созданы максимально-возможные условия для работы водителей. Менеджер, работающий по закупке и сбыту, должен иметь соответствующее образование, ведь это работа с финансовыми документами, еще он должен понимать производственные возможности предприятия - соотносить заказы с возможностью их выполнения.

- Какая главная мотивация ваших работников?

- Зарплата. Вот только отношение к труду у разных людей разное - соответственно, это сказывает и на размере зарплаты. Есть такие, кто готов работать и зарабатывать, но есть и такие, например, алиментщики, которые готовы годами стоять на учете в Центре занятости, лишь бы не платить своему ребенку. По договору с ГУФСИН у нас два работника отрабатывают наказание, установленное судом. Работать они не стремятся, так как по решению суда у них из зарплаты вычитается 70%. Единственная их мотивация - это нежелание перехода в места не столь отдаленные, куда они могут попасть за отлынивание от работы. А уволить я его не могу. Если ко мне приходит человек из центра занятости с направлением, я его спрашиваю - "вы работать хотите или не хотите?", если начинает отказываться, я пишу, что от работы отказался. Тогда его снимают с учета в Центре занятости - это моя принципиальная позиция. У кого кредиты - тут работник просто вынужден зарабатывать.

- Центр занятости помогает решить потребность в кадрах?

- К сожалению, наши обращения в центр занятости очень редко дают какой-то результат. Например, есть у нас заявка на сторожа. Они предлагает нам соискателя, а он инвалид. Согласно ТК обязать его работать в ночное время я не могу. Зачем вы его мне присылаете?

Или вот другой пример: мы подыскали подходящую кандидатуру на инженера по охране труда. Человек стоит в Центре занятости. Интересуемся, нет ли программы, по которой ее можно обучить, а потом мы гарантированно заберем работника к себе. Нет, не могут. Учат на кого угодно, но только не на те специальности, которые востребованы рынком.

Правда, есть программы, по которым государство оплачивает оборудование рабочего места инвалида с условием, что он будет работать здесь не менее трех лет. Пишем обоснование, и пожалуйста - установили на производстве систему видеонаблюдения, а оператором этой системы принят инвалид.

- В труде инвалидов множество нюансов…

- Да, это всегда некие чаши весов, которые уравновешивают ответственность работодателя и обязанности работника-инвалида. К примеру, если инвалид способен выполнять физическую работу, то часто он встает перед дилеммой: от государства он получает пенсию по инвалидности, а так же доплату до прожиточного минимума от соцзащиты, но если он официально трудоустраивается, то доплата пропадает. И получается, что для него официальное трудоустройство не выгодно. При этом государство теряет налоги с его зарплаты, предпочитая откупиться от проблемы социальными выплатами.

Кроме того, сформировался целый пласт "работничков", которые по срочным трудовым договорам работают полгода, а потом становятся на учет в центр занятости со своей средней полугодовой зарплатой и бездельничают до очередного рабочего сезона. Такой способ заработка стал у них образом жизни. Хотя, возможно, они считают размер государственных пособий достаточным для своего нормального существования.

- Поговорим о повышении квалификации…

- На уровне разговоров, насколько мне известно, в Приморье есть определенное движение в сторону объединения усилий работодателей повышать квалификацию своих работников. К сожалению, существующая система профессионального образования учит чему-то весьма отдаленному от реального положения дел. На нашем предприятии мы обучаем тому, что необходимо для выполнения работником своих обязанностей, но дальше, уже для повышения качества продукции - у самих рабочих нет никакого желания что-то познавать - все потому, что не хотят зарабатывать. Можно провести сравнение с другим предприятием, где установлено дорогостоящее японское оборудование. Когда его приобретали, то предполагали увеличить выход продукции, повысить качество, сократить затраты, но в итоге наши соседи уперлись в то, что на этом оборудовании просто некому работать! В районе нет людей, способных обучиться и затем ответственно относиться к выполняемой работе. В итоге собственники на станках работают сами.

На своем производстве нам пришлось даже кое-где проводить модернизацию оборудования с целью упрощения работы на нем. Сегодня мы говорим о внедрении обучения посредством видео - все процессы будем записывать, а потом это показывать вновь принятым работникам.

- …Об ответственности работников.

- По факту для них нет никакой ответственности. Только штрафуем за курение на рабочем месте - ведь деревообрабатывающий цех - это очень пожароопасное производство. За прогулы мы не увольняем, это реалии рынка труда. Это надо понять - такой контингент: люди выполняют физически тяжелую работу, на которую кто идет? Поэтому и такое бережное отношение к каждому.

- Иностранная рабочая сила способна решить кадровые проблемы?

- Если говорить о китайцах - потребность в них у нас образовалась потому, что нужны технологи и специалисты, которые понимают, как правильно производить распиловку леса, наладку оборудования. К великому сожалению, мы видим, что наши работники не могут этого делать. Производительность труда у китайцев в два раза выше - при совершенно одинаковых условиях труда. Ни о каком "национализме" говорить, конечно, нельзя, китайцев я рассматриваю исключительно как профессионалов. Но так же как и мы - они разные, кто-то ленивый, кто-то работящий. Нельзя говорить, что иностранцы забирают у россиян рабочие места, мы берем исключительно специалистов, которых не найти в России.

- Это проблемное занятие?

- Еще какое! Если мне нужно взять на работу иностранца с визой, то это очень длительный процесс. До первого мая подается заявка, где расписывается для чего, и почему они мне нужны. Вакансии должны стоять в Центре занятости. Потом идет процесс рассмотрения заявки, смысл которого покрыт мраком. В итоге, когда я подавала заявку по 51 вакансии, мне утвердили всего 14 человек.Не могу понять, чем руководствуются люди, принимающие такие решения. С момента получения квоты до въезда китайца проходит минимум 6-8 месяцев. Но с этого года государство приготовило нам еще один сюрприз - все иностранцы в обязательном порядке должны в течение месяца сдать экзамены на знание русского языка, истории России и российского законодательства.

Представить китайца, который в России никогда не был, завербован сюда на работу как специалист в очень узком направлении работ - чтобы он знал, кто и когда крестил Русь, ну это вызывает только недоумение. Он должен знать 1400 слов - а ведь даже многие русские в своей речи используют гораздо меньший словарный запас. Если человек не сдает экзамен, то он будет вынужден уехать - не смотря на то, что в него предприятие уже вложило столько энергии и средств. Мы все понимаем, что экзамен совершенно никак не влияет на технологию производства, ради чего он и приезжает сюда работать. Нов итоге государство теряет деньги, которые могло бы получать налогами с этих работников или с патентов на работу.

Алексей СУКОНКИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.