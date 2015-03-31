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В Находке зажигаются звезды
Высокие производственные показатели предприятие может достигать лишь в том случае, если его сотрудники объединены общим корпоративным духом и имеют возможность не только проявлять свой высокий профессионализм в рабочих ситуациях, но и раскрывать свои творческие способности. Доказательством этого тезиса вполне может стать коллектив "РН-Находканефтепродукт": работники предприятия вот уже много лет подряд показывают отличные результаты работы, и при этом активно проявляют свои таланты в рамках корпоративного фестиваля "Роснефть зажигает звезды".
В этом году отборочный тур корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды» стал особенно ярким: праздник творчества отметит свой первый юбилей, поэтому участники - работники предприятия, их дети, ученики "Роснефть классов" - готовились к нему особенно тщательно. Ко многому обязывала и главная тема фестиваля: в этом году он был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому в программе конкурса было много патриотичных и в то же время очень трогательных номеров. Один из них в номинации оригинальный жанр - композиция "Дети Войны" в исполнении работников, детей работников предприятия и юных тхэквондистов, тренирующиеся у Дмитрия ЛЯНА (Анастасия РЯБОВА, Александра ЕВТУШЕНКО, Никита ЕВТУШЕНКО, Денис ИШУТОВ, Леонид ГОРОНОК, Сергей КИМ, Марина ПИМАНОВА, Алиса ЦВЕТКОВА, Ирина ЧЕРНОГОР, Ольга ШАРАФУТДИНОВА, Марина ЕВТУШЕНКО, Алина АЛИЕВА) - открыла фестиваль, обозначив главную тему и настроив зрителей на торжественно-патриотический лад.
Тему войны продолжили в своих выступлениях и юные вокалисты - Дарья ПОЛОВИНКИНА рассказала стих и спела песню "Посвящение ветеранам", Анна АНТОНЕНКО исполнила композицию "Чтобы не было войны". В конкурсной программе так же были заявлены с военно-патриотической песней ученики "Роснефть-класса" - Ильяс САДУЛАЕВ, Илья МОРОЗОВ, Сергей АКУЛЕНКО, Ксения АНДРИАНОВА и Александр ГОМЕНЮК.
Тепло встречали зрители и другие вокальные и инструментальные номера фестиваля, которые подготовили для конкурса Инна КУЗНЕЦОВА, Анастасия КРАМЕР, Екатерина МОРУНОВА и Елизавета ЛИТВИНОВА, а также исполненную на рояле Анастасией МЕЛЬНИКОВОЙ "Элегию" Рахманинова.
Номинация «Отражение» была представлена картинами Ольги КОНСТАНТИНОВОЙ, Алисы МОРДОВСКОЙ и рисунками Алены КУЗНЕЦОВОЙ, Марины МАКАРЕНКО, Егора СИНГАЕВСКОГО, Дарьи ПОЛОВИНКИНОЙ.
Хорошим уровнем исполнительского мастерства отличались и хореографические номера. Причем, как отмечали, подводя итоги отборочного тура члены жюри, радовало разнообразие жанров и актерское мастерство исполнителей. Семен ЧЕМОДАНОВ и Диана ГАШЕВА - в своей бальной композиции рассказали зрителям свою историю "Про любовь". А Анна ЛУЦУК и Александр СВИРИДЕНКО - ученики Роснефть-классов - исполнили эстрадную композицию "Шел дождь".
Работники нефтетерминала Марина ПИМАНОВА, Алиса ЦВЕТКОВА, Марина ЕВТУШЕНКО, Алина АЛИЕВА, Ирина ЧЕРНОГОР и Ольга ШАРАФУТДИНОВА в своем номере "Нанайцы" мастерски передали колорит Дальнего Востока, исполнив танец коренных малочисленных народов. Своеобразие нашего региона и его близость к странам АТР отражал спортивный номер ушу с парными мечами дзень от ученицы Роснефть-классов Надежды АБЕЛЬ.
Зрители, заполнившие зал городского дома культуры моряков, горячо болели за всех участников отборочного тура. Все номера, по их словам, были выполнены с полной самоотдачей. Даже не верилось, что на сцене - не профессиональные артисты - вокалисты, музыканты и танцоры, а экономисты, инженеры, операторы "РН-Находканефтепродукт" и члены их семей.
Высоко оценило таланты сотрудников предприятия и жюри конкурса во главе с главным балетмейстером краевого академического театра им. М.Горького Андрея НАРТОВА. "Из года в год конкурсные номера становятся зрелищнее, ярче, - отмечает он. - Работники "РН-Находканефтепродукт" проявляют себя совсем в неожиданных амплуа. Отборочный тур превратился в настоящий праздник и для участников, и для зрителей, а вот перед жюри стояла очень непростая задача - определить лучших из лучших, которые будут представлять предприятие на зональном конкурсе фестиваля в Москве".
Подготовка к зональному туру конкурса уже началась. Но эффект от фестиваля - не только в творческих победах участников. Как говорят работники предприятия, подобные мероприятия позволяют поднять корпоративный дух, почувствовать чувство локтя в рабочих ситуациях, по-новому взглянуть на своих коллег и на их творческий потенциал.
"Наряду с тем, что мы осваиваем новые технологии и движемся вперед, мы смогли сохранить на предприятии хорошие, человеческие традиции, - говорит генеральный директор ООО "РН-Находканефтепродукт" Иван БАРЫШЕВ. - И гордимся этим. Надо сказать, что наш основной акционер - компания Роснефть - очень большое внимание уделяет человеческому капиталу. Поэтому наряду с достижением новых производственных показателей, мы проводим массу творческих, спортивных, интеллектуальных мероприятий, заботимся о здоровье и отдыхе сотрудников. С 2011 года мы стали участниками корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды», что позволило сотрудникам предприятия и их детям проявить себя с неожиданной стороны и это еще больше укрепило наш корпоративный дух. Неоднократно наши ребята привозили первые места с региональных и финальных этапов конкурса. Для нас это очень значимо. Как руководитель предприятия я с уверенностью могу сказать, что подобные мероприятия положительно влияют на весь коллектив, повышает лояльность и самоотдачу на рабочем месте, создает настроение и желание работать».
Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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