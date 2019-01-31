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Приморская соя вышла на южнокорейский рынок
31 Января 2019, 13:40 | Приморье
ООО «Совхоз Искра» (одно из крупнейших сельхозпредприятий Приморского края) поставило первую партию продовольственной сои в Южную Корею. Ранее приморские предприятия не отправляли сою напрямую в Корею, практически все поставки совершаются в Китай.
«Совхоз Искра» в конце прошлого года выиграл один из аукционов, проводимых ежемесячно в Южной Корее. Российское предприятие участвовало в аукционе через корейских партнеров.
Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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