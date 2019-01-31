Приморская соя вышла на южнокорейский рынок

ООО «Совхоз Искра» (одно из крупнейших сельхозпредприятий Приморского края) поставило первую партию продовольственной сои в Южную Корею. Ранее приморские предприятия не отправляли сою напрямую в Корею, практически все поставки совершаются в Китай.

«Совхоз Искра» в конце прошлого года выиграл один из аукционов, проводимых ежемесячно в Южной Корее. Российское предприятие участвовало в аукционе через корейских партнеров.